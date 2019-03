Bokseren Patrick Nielsen og MMA-kæmperen Mark O. Madsen mødes højst overraskende i en MMA-kamp om få måneder.

B.T. kan som første medie afsløre den nærmest chokerende nyhed, hvor to af landets mest profilerede kampsports-stjerner brager sammen i MMA-regi.

Det sker efter måneders forhandlinger frem og tilbage i al hemmelighed hos tv-udbyderen Viaplay på Jenagade i København.

Her har bokseren Patrick Nielsen accepteret et tilbud om at gå i buret og kæmpe mod den tidligere olympiske bryder, og nu MMA-kæmper, 34-årige Mark O, Madsen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Kampen mellem de to bliver som skrevet udkæmpet i MMA-regi, hvor Patrick Nielsen for første gang skal forsøge at gøre sig i den hastigt voksende kampsportsgren.

Opgøret mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen ventes at blive den mest hypede kamp på dansk grund, siden Patrick Nielsens udsolgte boksekamp mod rivalen Rudy Markussen for et par siden i Brøndby Hallen.

Her var Patrick Nielsen storfavorit, men i begyndelsen af juni måned, hvor opgøret ventes at blive udkæmpet, fremstår Mark O. Madsen umiddelbart som kæmpefavorit i den sportsgren, han allerede har indtaget med storm og syv kampe som ubesejret.

Kampen mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen kan meget vel blive udkæmpet i den nye KB Hallen, men det har BT endnu ikke kunnet få bekræftet.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Hverken Patrick Nielsen eller Mark O. Madsen har ønsket at kommentere BTs oplysninger. Men BT erfarer, at de begge er nået til enighed om vilkårene for kampen i den endelige kontrakt, der skal fylde arenaen til bristepunktet samt sikre mange betalende tv-kunder hos streamingtjenesten Viaplay.

Selv om 28-årige Patrick Nielsen nu prøver kræfter med MMA, er det angiveligt ikke planen, at han fortsætter videre i den retning. Efter kampen mod Mark O. Madsen vil Patrick Nielsen gå tilbage til boksningen, hvor han sammen med sin nye manager, advokaten Peter Secher, er ved at finde en promotor, som den 28-årige boksestjerne kan fortsætte hos.

Mark O. Madsen udtalte forleden, at han lige nu vælter sig i tilbud fra udlandet. Og her vil kampen mod Patrick Nielsen formentlig ikke få den store betydning for Mark O. Madsens mål om en dag at træde ind på den helt store kampsportsscene hos UFC i USA.

Men omvendt vil et nederlag til Patrick Nielsen i buret være en stor skuffelse for Mark O. Madsen og resten af den danske MMA-scene, hvis en bokser uden erfaring pludselig kommer ind og besejrer en af de hjemlige stjerner.

Vis dette opslag på Instagram The most delightful surprise in life is to suddenly recognise your own worth and strength Et opslag delt af Patrick Reinhard Nielsen (@bokserpatrick) den 30. Mar, 2019 kl. 7.05 PDT

Forhandlingerne mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen har været udfordret undervejs. Her har der ifølge BTs oplysninger været uenighed om blandt andet, hvilken vægt kampen skal kæmpes i.

Der har også været uenighed om, hvorvidt der skal være forbud mod at udføre forskellige kampsportsgreb på gulvet i buret. Alt sammen for at opnå en så lige kamp som muligt ud fra begge kæmperes forudsætning fra boksning og brydning.

Derudover er der som altid spørgsmålet om økonomien i sådan en kamp, der i og for sig må regnes for en alvorlig showkamp mere end et decideret sportslig relevant opgør med store fremtidsperspektiver.

Alligevel er forventningen, at der vil være store penge for alle at hente hjem i kampen. Både Patrick Nielsen og Mark O. Madsen får ifølge BTs kilder særdeles god betaling for at brage sammen, mens Viaplay håber at få endog rigtig mange nye, betalende kunder ind i folden hos streamingtjenesten.

Viaplay, Patrick Nielsen og Mark O. Madsen ventes inden alt for længe at offentliggøre kampen og de nøjagtige planer for årets, danske kampsportsbrag.