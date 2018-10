Hvilken 50 års jubilæumsfest. 11.379 løbere passerede mållinjen ved Fortunen i den smukkeste efterårssol i Dyrehaven. Det er 2.574 flere end sidste år.

Siden det første startskud i 1969 er verdens ældste motionsløb gennemført af 667.886 løbere.

Gennemsnitstiderne for de 13,3 kilometer var 1.15.29 for mændene og 1.25.06 for kvinderne. Noget langsommere end sidste år, hvor tiderne var henholdsvis 1.12.41 og 1.21.21.

Adbi Hakin Ulad vandt for femte gang hos mændene, mens Sylvia Kiberenge fuldendte et smukt hattrick. Men alle, der gennemførte, var vindere.

Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og B.T. retter en stor tak til alle, der bidrog til en af de festligste skovture i løbets historie.

På gensyn søndag 6. oktober 2019 i det 51. Eremitageløb.