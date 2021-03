Jørgen Leth er indlagt på hospitalet med store smerter efter den ugentlige tennistræning i Spanien.

Det, der ellers plejer at være sundt og godt for 83-årige Jørgen Leth, har nu sendt ham på hospitalet Clinica Rotger i byen Palma på Mallorca.

Her er den legendariske kommentator, forfatter og filmmager indlagt på andendagen med lammende smerter efter hans ugentlige træningstime i den lokale tennisklub på ferieøen.

»Jeg ligger her og får smertestillende i et drop. Min iskas-nerve er kommet i klemme, og der kommer en specialist og skal se på det her torsdag,« forklarer Jørgen Leth fra sygesengen til B.T.

»Jeg kan ikke gå to skridt, uden at jeg skriger, så den er slem. Men nu ligger jeg her, og der er glimrende forhold. Jeg har ligget her siden onsdag og skal nok også blive her til i morgen fredag,« fortsætter han.

Foto: Jørgen Leth/Facebook

Jørgen Leth fortæller, at han er i bedring.

Det er droppet i armen, der hjælper på smerterne, som ellers var så voldsomme, at han måtte have hjælp til at stå og gå.

»Det går dog lidt bedre med det her drop, som lindrer smerten, så jeg forhåbentlig også kan få en smertefri nat. Jeg er lidt mere forhåbningsfuld. Nu kan jeg også gå ud på toilettet for mig selv, det kunne jeg ikke før,« siger Jørgen Leth.

Han ved endnu ikke, hvordan selve problemet med iskas-nerven skal behandles.

Foto: Søren Bidstrup

Men en ting håber Jørgen Leth på at undgå.

»Jeg håber ikke, at jeg skal opereres i ryggen, som ellers er en af de muligheder, der er. Det vil jeg ikke. Men det ved jeg først senere,« siger han.

Jørgen Leth forklarer, at han ikke oplevede, at skaden indtraf på et givent tidspunkt under tennistræningen, hvor han troligt fulgte trænerens anvisninger med sving og forskellige øvelser.

Det var først efterfølgende, at smerterne tog til, og skaden ærgrer Jørgen Leth.

»Jeg spiller ikke om point, men jeg spiller to gange om ugen med en god træner. Det har jeg gjort i lang tid. Det går ellers meget godt, så det er skide ærgerligt,« lyder det fra Jørgen Leth.

Trods de ærgerlige og smertefulde omstændigheder glæder Jørgen Leth sig på rigtig 'Jørgen Leth-manér' over udsigten fra sygesengen i Palma.

Her nyder han at kunne iagttage Palmas historiske bydel.

»Jeg har en hel suite nærmest med udsigt over den gamle del af byen. Det er ret godt,« slår Jørgen Leth fast.

Han fortæller desuden, at han har sin søn Asger Leth ved sin side på hospitalet i Palma.