Det kunne være endt helt galt ved et hestevæddeløb i Frankrig i fredags, da 22-årige Rossa Ryan blev skubbet af sin hest, landede på hovedet og fløj rundt i luften.

Og årsagen til det voldsomme styrt - som du kan se herunder - har sendt chokbølger gennem jockey-verdenen.

Unge Ryan blev nemlig puffet af sin hest af den bundrutinerede jockey-stjerne Christophe Soumillon, der siden har fået voldsom kritik for sin måde at kæmpe om pladserne på.

»Wow... Chokerende og skamfuld opførsel fra Christophe Soumillon der. Gudskelov ser Rossa Ryan ud til at være okay,« lød det blandt andet fra Sky Sports' ekspert Alex Hammond.

“I’m terribly sad with what happened” – Christophe Soumillon apologises for elbowing Rossa Ryan off his mount at Saint-Cloud earlier today. pic.twitter.com/52OrMAMwTc — At The Races (@AtTheRaces) September 30, 2022

Og okay, det er Rossa Ryan, selv om hans styrt ifølge Sky Sports-eksperten Andrew Thornton sammenligner styrtet med at falde ud af en bil, der kører 60 km/t - et styrt, som ryttere nemt kan brække nakke eller ryg af, siger han ifølge Dagbladet.

Efter fredagens løb var Soumillon hurtig til at erkende sin fejl, og han blev idømt en karantæne på to måneder.

Men det har slet ikke lettet trykket på den rutinerede rytter.

»Giver du bare en fyr karantæne i oktober og november, så kunne du lige så godt bare betale hans juleferie også,« lyder det fra Amo Racing Ltd., hvor Rossa Ryan tidligere har været på kontrakt.

Og en anden jockey forstår slet ikke, hvordan det kun er blevet til to måneders karantæne.

»To måneder er bare latterligt. De må skamme sig i fransk galop,« lød det fra Neil Callan.

Efter væddeløbet fortalte Soumillon, hvorfor han puffede Rossa Ryan væk.

»Jeg blev lidt presset af ham på min yderside, mens jeg prøvede på at beholde en bedre position bag ham. Jeg satte min albue mod ham - bare for at lade ham vide, at jeg ikke var på vej ind.«

»Men jeg vidste med det samme, at jeg havde lavet en fejl, og jeg er forfærdelig ked af, hvad der skete, for jeg hader at se den slags. Jeg vil gerne undskylde til alle, og jeg er glad for, at Rossa er okay. Men det var ikke i orden fra mig,« siger han til Sky Sports og accepterer straffen på to måneders karantæne.

Karantænen løber fra 14. oktober til 12. december - og derfor kan Soumillon altså også være med denne søndag i Prix de l'Arc de Triomphe.