Der ventede australske Laura Cheshire et trist syn, da hun torsdag tændte sit tv.

»Det var frygteligt. Det var ubærligt at se.«

Sådan siger den 35-årige jockey til News.com.au, efter hun i fjernsynet kunne se sin højt elskede tidligere hest blive tortureret og efterfølgende slagtet.

Det var i forbindelse med en australsk udsendelse, der satte fokus på mishandling af pensionerede væddeløbsheste, at hesten War Ends pludselig dukkede op - filmet med skjult kamera.

Her kunne Laura Cheshire se, hvordan hesten blev mishandlet af medarbejdere i et slagterhus, inden den fik en kugle for panden. Noget, der rystede hende dybt.

»Jeg væmmes. Jeg var opløst i tårer på sofaen. At se det var hårdt nok, men at se en hest, jeg havde haft så meget med at gøre, ende der, var ikke noget, jeg troede, jeg nogensinde skulle håndtere,« siger hun til ABC, der sendte programmet.

Laura Cheshire fortæller, at hun havde hesten for noget tid siden, men hun måtte sælge den for to år tilbage.

Her oplevede hun efterfølgende, hvordan hesten gentagne gange blev solgt videre, men den seneste ejer lovede hende, at hesten ville blive hos hende. Sådan endte det dog ikke.

»Jeg sendte hende en video af hesten, der blev tortureret. Jeg skrev: 'Hvad fanden er der galt med dig?'. Du skulle have givet hesten et godt hjem,« fortæller jockeyen, der efter en lang korrespondance med kvinden kunne konstatere, at hun ikke vidste, hvor hesten var.

Det hævdede kvinden i hvert fald, og at hun 'troede, hun kendte dem, der fik ham'. Derudover lovede kvinden, at hun ville vende tilbage, når hun havde fået fat i hestens nye ejer.

Men Laura Cheshire hørte ikke mere fra hende, og hun så ikke hesten igen før den var i fjernsynet torsdag.

Og her kunne Laura Cheshire se den få bank og efterfølgende en kugle for panden, hvilket sendte hende til tasterne på de sociale medier, hvor hun også har delt nogle Messenger-beskeder.

Beskederne, som Laura Cheshire har delt i et opslag på Facebook, viser, at hun i den grad giver noget af ansvaret til kvinden, hun senest skrev med.

'Hvem fanden gav du den hest til? Jeg håber, du føler dig ansvarlig. Jeg sagde til dig, du skulle sende ham tilbage til mig, hvis du ikke kunne beholde ham. Nu er han død. Og det er overalt i fjernsynet. Du var ansvarlig for at give ham et hjem, han kunne blive i. Hvad fanden?' skriver hun i en besked til kvinden, der siden er gået under jorden, skriver det australske medie.

Hele situationen har efterladt den 35-årige jockey dybt ulykkelig.

»Den hest gjorde så meget. Han var ikke en nem hest, men han var heller ikke en dårlig hest. Der er absolut ingen grund til, han skulle ende der,« siger hun til News.