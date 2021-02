Organisationer er bekymrede for, at coronavirusset kan sprede sig under legene til sommer, viser målinger.

Et flertal af Japans paralympiske sportsorganisationer er bekymret for at afholde para-OL i Tokyo til sommer.

Det skyldes hovedsageligt bekymring for, at legene kan være med til at sprede coronavirus. Men der er også bekymring for, om de forebyggende foranstaltninger er tilstrækkelige.

Det viser meningsmålinger, offentliggjort seks måneder før at para-OL efter planen skydes i gang.

I en meningsmåling foretaget af avisen Yomiuri Shimbun svarer 88 procent af 26 sportsorganisationer, at de er "bekymrede" for legene. Det er en stigning fra 77 procent i august sidste år.

Organisationerne er især bekymrede for oversøiske begivenheder forud for legene samt for at være vært for selve legene.

En lignende meningsmåling fra NHK viser, at 66 procent af organisationerne er bekymrede. Her går bekymringerne blandt andet på, at virusset kan sprede sig, når mange mennesker er samlet.

- Det vil også være ekstremt stressende at afholde en begivenhed som denne, mens man skal koncentrere sig om forebyggende tiltag, er flere organisationer citeret for at sige.

På et spørgsmål fra NHK om, hvad der er essentielt for at kunne være vært for legene, svarer 80 procent et fald i antallet af coronapatienter i Japan, mens 76 procent svarer forebyggende foranstaltninger såsom vacciner.

Legene i Tokyo har stået over for et usædvanligt antal forhindringer. Først måtte de udskydes et år som følge af coronapandemien, ligesom at de har mødt stærk offentlig modstand netop på grund af pandemien.

Tidligere i februar trådte Yoshiro Mori tilbage som præsident for den komité, der arrangerer sommerens lege i den japanske hovedstad.

Det skete, efter at han var kommet med nedsættende udtalelser om kvinder.

I sidste uge blev Seiko Hashimoto udnævnt til ny øverste chef for OL i Tokyo.

Hun er tidligere OL-atlet og har deltaget i vinter-OL fire gange samt sommer-OL tre gange i henholdsvis skøjteløb og banecykling.

OL løber efter planen af stablen fra 23. juli til 8. august, mens para-OL løber af stablen fra 24. august til 5. september.

/ritzau/Reuters