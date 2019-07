En superstjerne byder en anden velkommen. James Harden glæder sig til Russell Westbrook i Houstons trøje.

James Harden og Russell Westbrook ligner en kommende superduo i NBA for basketballholdet Houston Rockets.

Selv om Westbrooks skifte fra Oklahoma City Thunder til Rockets ikke officielt er på plads endnu, så peger alt i den retning.

Natten til lørdag dansk tid lagde Westbrook en besked ud på sin Instagramprofil, hvori han takker klub og fans for sin tid i Oklahoma.

På samme tid siger Harden i et interview med ESPN, at han ser frem til at spille på hold med Westbrook i Houston. Og at duoen kommer til at få det sjovt sammen.

Tilbage i 2012 skiftede Harden selv fra Oklahoma til Houston. Inden da var Harden og Westbrook holdkammerater i Oklahoma.

- Da jeg forlod Oklahoma, var jeg trist. Så lavede Houston et hjem for mig. Rockets er mit hjem. Og nu opstod der en situation, hvor Russell ikke var glad.

- Nu er vi tilbage sammen. Det bliver meget sjovt i år. Det garanterer jeg. Tro på det, siger Harden.

Westbrook er tidligere valgt som NBA's mest værdifulde spiller. Ifølge flere medier betyder Westbrooks skifte til Rockets, at Rockets sender Chris Paul og nogle attraktive draftvalg den modsatte vej.

Westbrook har spillet i Oklahoma siden 2008, hvor han kom til som 18-årig. Oklahoma har været Westbrooks eneste klub i NBA. Indtil nu altså.

- Jeg kan ikke begynde at sætte ord på alle de følelser, jeg har lige nu. Det har været noget af en rejse Oklahoma, skriver Westbrook blandt andet på Instagram.

NBA-topscorer Harden er selv tidligere blevet valgt til ligaens mest værdifulde spiller. Enten Harden eller Westbrook er blevet topscorer i NBA de seneste fem sæsoner.

Nu diskuteres der i basketball-kredse, om duoen passer sammen, når de hver for sig er vant til at have bolden meget selv.

