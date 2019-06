De ryster ikke ligefrem i bukserne i Mark O. Madsens lejr før MMA-braget mod Patrick Nielsen.

Bokserens attitude og forberedelser til kampen har langtfra imponeret Mark O. Madsens træner, Martin Kampmann.

Derfor var han heller ikke overrasket, da Patrick Nielsen ikke klarede vægten ved fredagens indvejning.

»Han så også tung ud, da vi lavede pressemødet i tirsdags,« konstaterer Martin Kampmann og tilføjer:

»Hans tilgang virker ikke super professionel, når han ikke kan klare vægten.«

Martin Kampmann forklarer, at det normalt er en fordel at være tungere end sin modstander, men i dette tilfælde får det ingen betydning, at Patrick Nielsens kampvægt lyder på 75,9 kg, mens Madsens er 75,3 kg.

»Det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Mark havde også taget kampen, om Patrick så vejede 80 kg. Uanset hvad får Patrick høvl i morgen,« siger Martin Kampmann.

Umiddelbart kan det lyde til, at respekten for Patrick Nielsen er til at overse, men Kampmann understreger, at Mark O. Madsen – trods alt – er opmærksom på bokserens styrker.

»Hvis Patrick kan sætte en lige venstre ind, der sidder perfekt, så er det ikke sjovt med de små handsker, man har i MMA. Han er jo trods alt professionel bokser.«

»Men den skal sidde rent. Han skal slå Mark ud, for hvis Mark først får fat i ham, så slutter det,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror, det bliver en kort kamp. Jeg tror, det bliver afgjort hurtigt,« lyder det fra en optimistisk Martin Kampmann.