Norge var kortvarigt foran i tredje periode, men blev besejret med 6-4 af Danmark, der er klar til finalen.

Det danske ishockeylandshold indledte fredag en firenationersturnering i Frankrig med en sejr over Norge.

På isen i Epinal slog landstræner Mikael Gaths mandskab Norge med 6-4.

Svenske Gath overtog sidste år ansvaret for det danske landshold efter en årrække med Heinz Ehlers på trænerbænken.

Danskerne tog føringen efter godt fire minutter på et norsk selvmål, inden Patrick Russell øgede til 2-0 for Danmark med tre et halvt minut tilbage af første periode.

Nordmændene fik reduceret til 1-2 før pausen mellem første og anden periode.

Joachim Blichfeld genetablerede i anden periode Danmarks føring, men Thomas Olsen gjorde det efterfølgende til 2-3 for Norge.

Tredje periode bød på hele fem scoringer og en lille dansk forskrækkelse, da Norge midtvejs i perioden kom foran med 4-3.

Scoringer fra Mikkel Aagaard, Mathias From og Joachim Blichfeld i de sidste ti betød, at danskerne til sidst kunne juble over sejren.

Danmark er dermed videre til lørdagens finale i Epinal, hvor Frankrig eller Østrig venter. De to hold mødes senere fredag aften.

/ritzau/