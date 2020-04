På grund af coronakrisen bliver det ikke muligt at afvikle Ironman Copenhagen som planlagt 16. august.

Endnu et planlagt sportsarrangement må lade livet denne sommer som følge af coronakrisen.

Således bliver det ikke muligt at gennemføre Ironman Copenhagen 16. august.

Det meddeler arrangøren.

- Med sikkerheden og sundheden i vores samfund som højeste prioritet og baseret på udmeldingen fra Statsministeriet i relation til Covid-19-pandemien vil Ironman Copenhagen, som oprindeligt skulle foregå 16. August 2020, ikke finde sted som planlagt, lyder det i pressemeddelelsen.

Over for blandt andet deltagerne ærgrer man sig over, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre.

- I det der har været en konstant udviklende og udfordrende tid globalt, anerkender vi, at denne beslutning kan komme som en skuffelse.

Over for Ritzau oplyser arrangøren dog, at der fortsat arbejdes på at kunne afvikle arrangementet.

- Vi arbejder stadig på at finde den bedst mulige løsning og vil komme med mere fyldestgørende information snarest muligt, lyder det.

Det første triathlon under Ironman Copenhagen navnet blev afholdt den 18. august 2013.

/ritzau/