Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En million følgere er efter alt at dømme blevet taget fuldstændig ved næsen af muskelbundtet kendt som 'Den Iranske Hulk'.

Bodybuilderen med det civile navn Sajad Gharibi har over de seneste år lagt internettet ned med billeder af en vanvittig fysik, men nu siver luften stille og roligt ud af det - åbenbart - oppustede ego.

Efter flere offentlige optrædener i år er han nemlig blevet anklaget for at have photoshoppet de billeder, hvor han fremstår som et bjerg af muskler, og det har fået den iranske bodybuilder til at slette en lang række af de billeder på sin Instagram.

Foto: Instagram/sajadgharibiofficial Vis mere Foto: Instagram/sajadgharibiofficial

Foto: Instagram/sajadgharibiofficial Vis mere Foto: Instagram/sajadgharibiofficial

Anklagerne om et falsk image begyndte allerede, da 'Den Iranske Hulk' skulle i bokseringen mod skuespiller og bodybuilder Martyn Ford i april.

Videoer af de to overfor hinanden afslørede Hulken som langt mindre end ventet, og Martyn Ford anklagede sin kommende modstander for at have redigeret sine billeder i Photoshop.

Kampen mod Ford endte med at blive aflyst, men for nylig var 'den iranske Hulk' så i ringen, hvor han igen chokerede ved at fremstå langt mindre, end han gjorde på sine billeder.

Opgøret endte med et lynhurtigt nederlag mod 'Den Kazakhiske Titan', og siden har han altså været i så strid modvind, at de voldsomme billeder nu er slettet på Instagram.

Det har efterladt en noget mere ydmyg profil til de en million følgere af 'Den Iranske Hulk'.