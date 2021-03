Atleter, der skal deltage ved sommer-OL i år og vinter-OL i 2022, tilbydes en kinesisk coronavaccine, som betales af IOC.

Regningen tager Den Internationale Olympiske Komité (IOC) sig af.

Det oplyser IOC-præsident Thomas Bach torsdag ifølge AFP og Reuters.

Det er Den Kinesiske Olympiske Komité, der har tilbudt vaccinedoserne til IOC, som vil betale for dem, så de kan bruges på at vaccinere OL-atleterne.

Der er generelt et stort fokus på covid-19 i Japan. Tidligere på ugen skrev flere medier, at regeringen i landet havde besluttet ikke at lade udenlandske tilskuere komme til OL.

Årsagen er naturligvis at holde smitten i landet så langt nede som overhovedet muligt.

»Vi vil rigtig gerne byde folk fra hele verden velkommen til et fyldt stadion, men medmindre vi er helt forberedte og den sundhedsmæssige situation i Japan er perfekt, vil det skabe store problemer med besøgende fra udlandet,« sagde Seiko Hashimoto, der er øverste chef for OL, i sidste uge.

Mediet Kyodo News skrevet blandt andet, at der senere i marts skal holdes møder om sagen med blandt andet Den Internationale Olympiske Komité. Når det er sket, vil der komme en officiel beslutning og udmelding.

Legene skal efter planen afholdes i Tokyo i Japan fra 23. juli til 8. august.