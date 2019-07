Kuwait har af IOC fået ophævet sin sportslige udelukkelse, der trådte i kraft i oktober 2015.

Kuwait er ikke længere i Den Internationale Olympiske Komités (IOC) sorte bog.

Fredag meddeler IOC på sin hjemmeside, at udelukkelsen af Kuwait er blevet ophævet, fordi landet nu opfylder den aftale, der tidligere er blevet indgået mellem parterne.

Dermed kan Kuwait igen stille op som nation i internationale konkurrencer.

Kuwait har siden oktober 2015 været udelukket af IOC og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Baggrunden er, at IOC og Fifa mente, at Kuwaits styre havde blandet sig for meget i de sportslige anliggender.

Kuwait forsøgte i december 2016 at få ophævet udelukkelsen, men dengang skete det uden held.

På grund af udelukkelsen deltog Kuwait ikke som nation ved OL i Rio i 2016, men nogle atleter fra landet deltog under neutralt flag.

Kuwait deltog heller ikke i VM-kvalifikationen forud for sidste sommers slutrunde i Rusland.

I august sidste år fik Kuwait midlertidigt ophævet sin udelukkelse, så landet kunne deltage i Asian Games.

/ritzau/