Thomas Bach mener, at Tour de France viste vejen for at afvikle store begivenheder uden coronavaccine.

OL i Tokyo kan godt afholdes næste sommer, selv om der ikke er kommet en vaccine for coronavirus inden.

Det vurderer præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach.

Efter et møde med de japanske arrangører torsdag erklærer han sig optimistisk i forhold til at afvikle legene succesfuldt trods usikkerheden med coronapandemien.

Han finder blandt andet optimisme i Tour de France, der, mener han, blev afviklet som en succes pandemien til trods.

- Vi kan se, at sporten kommer langsomt, men sikkert tilbage, og en række store sportsbegivenheder er blevet organiseret med succes for nylig, herunder kampe i forskellige japanske ligaer.

- Også meget komplekse begivenheder som Tour de France har vist verden, at man kan organisere sikre sportsbegivenheder selv uden en vaccine, siger Thomas Bach ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han medgiver dog, at det vil være en fordel, hvis en vaccine er på markedet inden OL.

- Det vil i høj grad lette afholdelsen af begivenheden, siger Bach.

Onsdag kom arrangøren på banen med en række forslag til foranstaltninger for udøverne under OL.

Det lægger op til, at alle udøvere testes for coronasmitte ved ankomsten til Japan. Desuden skal alle atleter også testes, når de forlader landet igen, lyder det i forslaget.

Derimod er der ikke lagt op til en obligatorisk karantæne på 14 dage, når atleterne ankommer til Japan.

OL skulle have været afviklet allerede i den forgangne sommer, men den verdensomspændende pandemi satte en stopper for begivenheden.

Den blev i stedet udsat med et år, så den nu løber af stablen fra 23. juli til 8. august næste år.

