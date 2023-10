Over 1,1 millioner følger med på Instagram, hvor fotografen David Guerrero deler billeder af helt almindelige mennesker, han stopper på gaden.

Men ét særligt fotoshoot i New York er gået viralt, for det var ikke hvem som helst, Guerrero havde fanget.

Han vidste det bare ikke, før internettet gjorde ham opmærksom på, at 'han tog billeder af kongelige'.

Parret, han tilfældigt havde stoppet på gaden, var nemlig én af Australiens største sportsstjerner med sin modelkæreste. Det skriver The Guardian. Se opslaget nederst i artiklen.

»Gadefotografering med dette smukke australske par,« skrev den intetanende fotograf til en video af episoden, der er blevet set mere end 2,3 millioner gange alene på X.

Men kommentarsporet blev hurtigt fyldt op med fans, der genkendte cricketstjernen Marcus Stoinis og hans partner Sarah Czarnuch.

'Han er verdenskendt', kommenterede en fan, mens den australske skuespiller Adam Zwar skrev 'fyren ved ikke, at han fotograferer kongelige'.

Det australske kendispar anede dog heller intet om, hvem det var, der tilbød dem et gratis fotoshoot på gaden i New York.

»Vi tænkte 'åh, det er en venlig fyr, der vil tage nogle billeder til sin Instagram.' Jeg syntes, det var sjovt uden at tænke meget over det. Ingen ville se dem alligevel,« har Stoinis fortalt ABC ifølge The Guardian.

Men han tog altså fejl.

Fotografen David Guerreros over en million følgere fik altså billederne at se – og det samme har endnu flere siden gjort.

Marcus Stoinis var fredag aften afgørende for Australiens landshold, der besejrede Pakistan ved årets Cricket World Cup i Indien.