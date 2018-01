Selv om det var tredje gang på stribe, Maja Alm vandt VM i orienteringsløb på sprintdistancen, kunne hun ikke holde tårene tilbage, da sejren kom i hus.

»Man vænner sig aldrig til at blive verdensmester. Faktisk er det nok denne gang, jeg har været allermest nervøs, fordi der var bygget et stort pres op. Jo flere gange man vinder, jo mere forventer folk også, at man gør det igen.«

»Til gengæld har jeg lært at acceptere følelsen af nervøsitet. Når man bliver så nervøs, som jeg gør op til en stor turnering, føles kroppen anderledes.«

Største resultater VM: 2015, 2016 og 2017 i sprint, 2015, 2015 (mix) og 2016 i stafet. Derudover otte VM-sølvmedaljer og fire VM-bronzemedaljer EM: To EM-sølvmedaljer og to EM-bronzemedaljer

»Min føles dvask, men jeg er blevet bedre til at acceptere, at det er sådan, det er. Jeg løber hurtigt nok alligevel, så det skal nok gå. Men det er virkeligt svært. Man har bare lyst til atløbe alt, hvad man kan og lade fysikken afgøre det.«

»VM-ruten passede mig ikke særlig godt. Jeg er bedst på et fladt og hårdt underlag, og det varierede meget. På et tidspunkt var jeg næsten nede at kravle for at komme op ad en mudderskrant.«

»Jeg er teknisk stærk, men jeg er også hurtig. Det er det, der er min største styrke, så det var ikke det bedste match.«

»Heldigvis har vi de seneste år haft en sportspsykolog fra Team Danmark tilknyttet, som jeg har brugt meget. Han har lært mig at have fokus på at løbe et godt løb, men ikke et perfekt løb. Alle laver fejl, så hvis jeg med mit høje fysiske niveau lykkes med at løbe nogenlunde, vil det i 95 procent af tilfældene være nok til at vinde. Det har givet mig en stor ro ude på ruten.«

»Inden vi bliver sendt ud på ruten, bliver vi placeret i startbokse. I Tartu havde vi start inde på stævnepladsen, så der blev jeg bare braget af sted af en speaker, som bare råber mit navn, at jeg var dobbelt verdensmester og favorit til at vinde igen.«

»Det hjælper ikke på nervøsiteten, skulle jeg hilse og sige. Der var virkelig langt til første post, og det var umiddelbart svært at finde ud af, hvad der var hurtigst. Faktisk var jeg lige ved at misse en overgang. Det kunne have kostet mig sejren.«

Maja Møller Alm Født: 10. juli 1988

Uddannelse: Læser til tandlæge

Klub: HtF (Haderslev) og OK Pan

Hæder: Fire gange årets orienteringsløber (2007, 2012, 2014, 2016)

»Cirka halvvejs skulle vi ind forbi publikum og målområdet igen for at skifte kort, og dér fik jeg at vide, at jeg var 20 sekunder foran. Jeg plejer at lægge ret langsomt ud, så at jeg allerede var så langt foran, var et rigtigt godt tegn. Da jeg nåede målstregen, kunne jeg høre speakeren sige, at jeg havde været hurtigst, men det var ikke derfor, jeg jublede, da jeg kom i mål. Jeg jublede, fordi jeg vidste, jeg havde gjort, hvad jeg kunne og klaret at løbe med det kæmpe pres, der var på mig.«

»Jeg turde ikke tro på sejren, før alle løbere var igennem, så der gik lige to minutter fra jeg kom i mål, til det var 100 procent sikkert, men så begyndte jeg også at stortude. Det var virkelig rørende.«

»Først gang jeg vandt, var det ikke nær så følelsesladet, for da var det hele lidt uvirkeligt. Men denne gang vidste jeg godt, hvad jeg havde præsteret, og hvor meget det betød, at jeg havde gjort det for tredje gang i træk. Så jeg var virkelig glad og stolt. Det var et kæmpe øjeblik!«

Derfor fortjener jeg at vinde BT Guld

»Jeg skal selvfølgelig vinde, fordi jeg har vundet VM tre år i streg, men mest af alt fordi jeg har formået at gøre det med det store pres, der var på mig.«

»Det er bestemt ikke nemt at stå som dobbelt forsvarende verdensmester og skulle vinde. Det er svært at håndtere, når der er et kæmpe pres på én, så det var fedt, at det lykkedes.«

»Mange har spurgt mig, om det ikke bliver lettere, når man har prøvet at vinde før, for så kender man følelsen og ved, hvad der skal til, men med succes kommer der også øgede forventninger, og det gør for mig udfordringen endnu større.«

Jeg ville pege på Viktor Axelsen som vinder af BT Guld

»Jeg synes, det er rigtig svært at skelne præstationerne og vurdere, hvorfor den ene er bedre end den anden. Men jeg synes, Viktor Axelsens VM-sejr i badminton var en kæmpe stor præstation. Siden han var helt ung, har han været udpeget til at være et kæmpe talent, og med de præstationer, han har leveret de andre år, har der været et kæmpe pres på ham. Alligevel går han bare ind og præsterer og vinder verdensmesterskabet i Glasgow.«

»Jeg synes især også, det er imponerende, at han efter VM fortsatte med atvinde, for dér var han kæmpefavorit og ham, alle de andre ville slå. Alligevel vinder hanJapan Open og bliver nummer to i China Open og slutter også som nummer ét på verdensranglisten.«

»Det, jeg synes, er rigtig svært som sportsmand, er at præstere under stort pres og kunne håndtere det. Det har Viktor Axelsen gjort, og derfor synes jeg, han skal vinde BT Guld.«

Her er de indstillede til BT Guld Amalie Dideriksen, cykling

Indstillet til BT Guld for at have sikret sig bronze i linjeløbet ved VM i cykling i Bergen. Amalie Dideriksen mødte op som forsvarende verdensmester og viste, at den placering ikke var tilfældig. Da det gjaldt til sidst, var hun igen med helt fremme, om end et stærkt hollandsk landshold denne gang holdt hende fra de allerforreste pladser. Caroline Wozniacki, tennis

Indstillet til BT Guld for at have kæmpet sig tilbage til verdenstoppen ved blandt andet at have vundet sæsonfinalen i Singapore, hvor de otte bedste i 2017 mødtes til det endelige opgør. Med finalesejren over Venus Williams, endte Caroline Wozniacki året som nummer tre på verdensranglisten. Emma Jørgensen, kajak

Indstillet til BT Guld for at have vundet både sølv og bronze i henholdsvis 200 og 500 meter enerkajak ved VM. Det er andet år i træk, Emma Jørgensen er indstillet, efter hun sidste år kom i betragtning efter sin overraskende – men altså ikke tilfældige – sølvmedalje ved OL i Rio de Janeiro. Herrelandsholdet, fodbold

Herrelandsholdet i fodbold er indstillet til BT Guld for at have kvalificeret sig til VM i Rusland efter et ubesejret 2017. Ved indgangen til året var holdets chancer for at kvalificere sig ikke store, men ikke mindst sejrene over Polen og i den sidste playoff-kamp mod Irland viste, at holdet har udviklet sig og besidder et højt topniveau. Jakob Fuglsang, cykling

Indstillet til BT Guld for at have vundet Critérium du Dauphiné. På sidste etape kørte han fra klasseryttere som Chris Froome, Richie Porte og Dan Martin og distancerede dem lige nøjagtig nok til også at snuppe den samlede sejr, der også rangerer som hans karrieres største. I det efterfølgende Tour de France var han langt fremme, da han måtte udgå med brud på albue og håndled. Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen, sejlsport

Indstillet til BT Guld for at have vundet verdensmesterskabet i 49erFX. Det er det første VM nogensinde til en dansk 49er-besætning og følger efter det fantastiske 2016, der bød på EM-guld og bronze ved OL. Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen er lige nu verdens allerbedste i 49eren. Kvindelandsholdet, fodbold

Kvindelandsholdet er indstillet til BT Guld for at have sikret sig sølv ved EM i Holland. I mange år har kvindelandsholdet stået i skyggen af herrerne, men i løbet af turneringen lykkedes det at skabe folkelig eufori, da holdet efter en række spændende kampe spillede sig til finalen, hvor det desværre tabte til værtsnationen. Maja Alm, orienteringsløb

Indstillet til BT Guld for at have vundet en guld- og to sølvmedaljer ved VM i orienteringsløb i Estland. VM-guldet kom i hus på sprintdistancen, som hun også vandt på i både 2015 og 2016, mens hun fik sølv i langdistance- og stafetdisciplinerne. Senere på året vandt hun også guld ved World Games. Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard, golf

Indstillet til BT Guld for at have vundet den nye golfturnering Golf Sixes, hvor nogle af de bedste spillere fra 16 lande deltager. Olesen og Bjerregaard gik videre fra gruppespillet og besejrede derefter Frankrig, Italien og til sidst Australien på vejen mod den samlede sejr. Viktor Axelsen, Badminton

Indstillet til BT Guld for at have vundet verdensmesterskabet i badminton. Verdensmesterskabet var det første for en dansk herresingle i 20 år og blev sikret efter en finalesejr over den femdobbelte verdensmester Lin Dan. Viktor Axelsen vandt siden Japan Open og sluttede 2017 som nummer et på verdensranglisten.

