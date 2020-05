Hvad der lykkedes for en fan, var ikke en mulighed for rugby-legenden Robbie Farah.

Han prøvede ellers alt, hvad han kunne for at komme på date med tennisdarlingen Genie Bouchard.

Den canadiske spiller er single og har åbent fortalt om, at det egentlig ikke går sådan helt forrygende på den front.

Det gjorde hun i marts, da hun tweetede sådan:

Robbie Farah (th.) blev ignoreret af Bouchard. Foto: Saeed KHAN Vis mere Robbie Farah (th.) blev ignoreret af Bouchard. Foto: Saeed KHAN

»Karantæne ville været meget sjovere, hvis man havde en kæreste,« skrev hun og fulgte senere op i et live-interview på Instagram med den amerikanske journalist Allie LaForce.

»Jeg er meget alene. Det er virkelig ensomt, for jeg er bogstavelig talt helt alene,« fortalte Genie Bouchard i interviewet.

Men det er altså ikke, fordi der ikke er bud efter hende.

I februar forsøgte Robbie Farah sig flere gange, da han var i USA for at se Super Bowl, og han var ikke diskret med det.

Bourchard skal nu på date med en fan. Foto: CLIVE MASON Vis mere Bourchard skal nu på date med en fan. Foto: CLIVE MASON

Tilnærmelserne kom på Twitter, hvor han taggede skønheden flere gange, men Bouchard ignorerede ham, og det gjorde det 36-årige muskelbundt bogstaveligt talt sur.

»Jeg kan knap huske det, men jeg blev vred!« siger han til Foxsports.

»Jeg var i Miami, og jeg var vred. Jeg var sammen med nogle gutter, og vi tænkte, det kunne være sjovt at sende hende en besked.«

»Dagen efter blev det blæst op i medierne. Jeg havde mange mennesker, som bakkede mig op, men andre syntes, det var uhøfligt og sådan,« tilføjer Farah, der mener, at man burde have taget det med et smil.

Vis dette opslag på Instagram stalker alert Et opslag delt af Genie Bouchard (@geniebouchard) den 25. Jul, 2018 kl. 9.13 PDT

»Jeg havde det sådan: det er en joke. Hvis du ikke kan tage en joke, hvad er det så seriøst for en verden, vi lever i?«

Og Genie Bouchard? Hun har siden sagt ja til at gå på date med en fan, der betaler 27.000 kroner til velgørenhed for hendes selskab

Først forsøgte Bob, som han hedder, sig med 20.000 kroner, men Bouchard replicerede, at hun var mere værd, så han måtte hoste op med noget mere.

Og så lykkedes det for Bob at gøre, hvad Robbie Farah ikke formåede. Daten sker, når det kan lade sig gøre jævnfør corona-pandemien.