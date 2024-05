Et forværret problem med akillessenen får Ida Karstoft til at droppe EM og de kommende Diamond League-stævner.

Det danske atletikhåb Ida Karstoft kommer ikke til at forsvare sin bronze på 200 meter, når Rom fra 7. juni er vært for EM.

Den 28-årige sprinter meddeler således på Instagram, at hun dropper både EM og de kommende Diamond League-stævner for at blive helt klar til OL.

- Det er med stor beklagelse, at jeg meddeler, at jeg ikke stiller op i de kommende Diamond League-stævner eller EM på grund af en forværring i min akillessene.

- Det er meget tungt lige nu, eftersom jeg havde store drømme for EM, men jeg ved, at det desværre er den rigtige beslutning. OL er uden tvivl målet i år, og jeg vil gøre alt for at optimere mine chancer for at kunne gøre mit bedste til legene.

- Derfor tager jeg et par skridt tilbage og har forhåbentlig nok tid og point til at komme til OL senere på sæsonen, skriver Karstoft.

Ifølge elitechef i Dansk Atletik, Mikkel Larsen, er det "98 procent sikkert", at Karstofts nuværende point er nok til at sikre hende én af de 48 pladser i 200 meter ved OL. Aktuelt ligger hun nummer 28.

Og hvis det bliver kritisk, kan DM i slutningen af juni kort før deadline for OL-kvalifikationen være plan b.

Elitechefen har været med på råd og accepterer fuldt ud, at den danske profil har prioriteret OL frem for EM, hvor chancen for et topresultat ellers er markant større.

- Både for atleter, trænere og forbund rydder OL i atletik bare bordet. Sådan er det bare, selv om konkurrencen er markant anderledes.

- Til EM kunne målet være en finale og drømmen en medalje på en god dag. Ved OL vil det være en semifinale - og en finale, hvis alt går op i en højere enhed. Men en OL-medalje er ikke realistisk, siger Mikkel Larsen.

Ida Karstoft, der har en fortid som fodboldspiller på højeste niveau, bragede igennem i 2022, hvor hun barberede mere et halvt sekund af Dorthe Wolfsbergs 39 år gamle rekord på 200 meter ved at løbe i tiden 22,81 sekunder.

Siden er den rekord forbedret flere gange, og Karstoft vandt i 2022 både et Diamond League-stævne i Oslo og hentede en historisk bronzemedalje ved EM i München.

Med den blev Karstoft den første og eneste danske kvinde til at hente en EM-medalje på 100 eller 200 meter.

Det meste af 2023 blev spoleret af fysiske problemer, men i marts i år vendte hun tilbage, klarede EM-kravet i første hug og forbedrede i april sin danske rekord til 22,60 ved et stævne i USA. Det var blot tre hundreddele fra at klare det direkte OL-krav.

Elitechefen erkender, at Karstoft nok aldrig helt slipper af med sine akillessene-problemer, men derfor er loftet ikke nødvendigvis nået.

- Resultaterne fra starten af denne sæson viser, at hun bestemt ikke har udtømt sit talent. Hvis hun er i stand til at træne kontinuerligt i nogle perioder, kan hun også løbe hurtigere, end hun allerede har gjort.

- Det er jeg helt overbevist om. Det er et spørgsmål om dosering og balance, siger Mikkel Larsen.

/ritzau/