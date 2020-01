Vetle Sjåstad Christiansen kunne ikke holde tårene tilbage.

Efter torsdagens skiskydningskonkurrence i Pokljuka i Slovenien, blev han spurgt ind til sin egen præstation - en hæderlig niendeplads. Men tankerne var et helt andet sted.

I interviewet med NRK blev den norske skiskytte hurtigt rørt til tårer over en nyhed, han havde fået kort forinden.

Kollegaen og vennen Fabien Claude fra Frankrig, havde onsdag fået besked om, at hans far, Gilles Claude, var meldt savnet efter i snescooter-ulykke i Canada. Beskeden havde Vetle Sjåstad Christiansen fået minutter inden interviewet.

Vetle Sjåstad Christiansen under torsdagens løb i Slovenien. Foto: Antonio Bat Vis mere Vetle Sjåstad Christiansen under torsdagens løb i Slovenien. Foto: Antonio Bat

»Jeg fik at vide, at faderen til Claude, der er en god ven, er savnet. Han er sandsynligvis omkommet i en snescooterulykke i Canada. Så det er ikke så vigtigt med en niendeplads i dag,« siger en grådkvalt Vetle Sjåstad Christiansen.

Han er desuden ganske imponeret over Fabian Claude, der i torsdagens 20 kilometer-løb blev nummer tre.

Også vinderen, Johannes Thingnes Bø, der gjorde comeback efter barsel, fortæller til NRK, at den tragiske nyhed lagde en dæmpe på sejrsrusen.

Ulykken er blevet bekræftet af pressechefen for det franske skiskydningslandshold, og den franske stjerne, Martin Fourcade, er ligeledes påvirket af situationen.

Fabien Claude på podiet torsdag. Foto: JURE MAKOVEC Vis mere Fabien Claude på podiet torsdag. Foto: JURE MAKOVEC

»Det var en emotionel dag for det franske hold på grund af Fabiens tab. Jeg er stolt over ham, og af og til handler livet om andet end sport. Jeg er så stolt over Fabien,« siger Martin Fourcade til NRK.

Skiskydningssæsonen er cirka halvvejs, og hos mændene er der foreløbigt fransk dominans, hvor Martin Fourcade fører World Cup'en foran landsmændene Quentin Fillon Maillet og Simon Desthieux.

Hos kvinderne fører Tiril Eckhoff World Cup'en foran italienske Dorothea Wierer og svenske Hanna Öberg.

Der afholdes VM i skiskydning i midten af februar. Det afholdes i Antholz-Anterselva i Italien.