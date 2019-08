Et sandt mareridt.

Det er, hvad baseballstjernen Blake Bivens gennemlever lige nu, efter der på tragisk vis er blevet vendt helt op og ned på hans liv.

'For to dage siden blev mit hjerte til aske. Det liv jeg kendte er blevet smadret.'

Sådan skriver 24-årige Bivens i et langt og rørende opslag på Instagram, som kan ses i bunden af artiklen. Tirsdag oplevede han det værst tænkelige, da hans svigermor, hustru, lille søn, og hund blev slået ihjel.

Ligene blev fundet ved familiens hus i delstaten Virginia i USA, og drabsmanden er angiveligt hustruens 18-årige lillebror Matthew Bernard, som er blevet anholdt og sigtet for alle tre mord.

'Smerten min familie mærker kan ikke beskrives. Jeg ryster ved tanken om vores fremtid uden dem,' skriver Blake Bivens, der i sit opslag har delt en række billeder af både sin hustru, søn og svigermor.

Og alle tre får også smukke hyldester med på vejen af den knuste baseballstjerne.

'Emily min skat, du er den bedste kone og mor, der nogensinde har været i denne verden. Du har gjort mig til den mand, jeg er i dag, og du elskede mig med alle mine fejl. Du bragte vores skønne dreng til verden og gjorde familien komplet. Din kærlighed og venlighed ændrede utalliges liv, også mit,' skriver han til sin kone.

Matthew Bernard er anklaget for det tredobbelte drab. Foto: Foto: Privatfoto, Facebook Vis mere Matthew Bernard er anklaget for det tredobbelte drab. Foto: Foto: Privatfoto, Facebook

Derefter sender han også en hilsen til sin søn, Cullen Micah Bivens, der blot blev et år gammel.

'Far elsker dig så højt! Jeg kan ikke trække vejret uden dig. Jeg forstod endelig, hvad kærlighed var, da du blev født. Jeg ville have gjort alt for dig. Du ændrede mit liv for altid. Jeg længes efter at holde jer begge i himlen,' skriver Blake Bivens.

Han tilføjer, at han priser sig lykkelig for, at de to nu kan være i himlen med deres oldeforældre. Til sidst hylder han også sin svigermor, Joan, som han kalder 'den bedste man kunne ønske sig'.

'Du elskede din familie højere, end jeg nogensinde har set det før. Du opfostrede den mest fantastiske pige i verden. Jeg er så glad for, i alle er sammen. Du var den bedste bedstemor, verden nogensinde har set, og jeg vil aldrig glemme dig. Skip, du er en vidunderlig far og bedstefar. Vi kommer igennem det her som familie. Vi vil ikke lade djævlen vinde,' skriver Blake Bivens.

Til sidst takker han Gud for at have fået den smukkeste familie, ligesom han takker for støtten han har fået efter den frygtelige tragedie.

Politiet opdagede ligene af de tre, efter at have fået opkald om, at der var hørt skud ved huset i Pittsylvania County. De efterforsker stadig motivet for drabet, har de fortalt på et pressemøde. Efter drabene på de tre familiemedlemmer og hunden gik den 18-årige Bernard angiveligt amok. Han løb nøgen rundt og angreb en opsynsmand ved den lokale kirke, mens politiet jagtede ham, skrev flere medier onsdag.

Blake Bivens er en del af baseballholdet Tampa Bay Rays i Major League Baseball (MLB), men har spillet en del kampe for det mindre hold Montgomery Biscuits i Alabama.

Biscuits' kamp mod Chatanooga Lookouts blev aflyst i kølvandet på tragedien.