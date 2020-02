Man skal passe på med, hvad man lægger på de sociale medier. Den sætning har de fleste nok hørt.

Alligevel virker det, som om at en skoleinspektør ved Camas High School i Washington, USA, ikke helt har fået den besked.

I hvert fald har det fået alvorlige konsekvenser for Liza Sejkora, efter hun på dagen, hvor Kobe Bryant og otte andre mistede livet i en helikopterulykke, skrev følgende opslag på Facebook:

»Lad mig være ærlig. For mig virker det, som om en voldtægtsforbryder blev indhentet af karma i dag.«

Nu er hun så blevet suspenderet fra sit arbejde. Det skriver NBC.

Det nu slettede opslag refererer til en episode i 2003, hvor den amerikanske basketballstjerne var under anklage for voldtægt. Sigtelserne blev sidenhen droppet, da Bryant udsendte en officiel undskyldning til kvinden, der anklagede ham.

Dermed blev sagen afgjort ved en civil retssag.

Efter Liza Sejkora smed opslaget på sin profil, har hun ifølge NBC modtaget et hav af dødstrusler, der ikke blot er rettet mod hende, men også mod den skole, hun er ansat på.

Kobe Bryant med sin kone, Vanessa Bryant. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Kobe Bryant med sin kone, Vanessa Bryant. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Det førte til, at al undervisning for de i alt 2124 elever på skolen blev aflyst i to dage.

Det fik til sidst også inspektøren til at udsende et brev til både elever og forældre, hvor hun undskyldte for sit opslag.

Her kalder hun blandt sit opslag for 'upassende og smagløst'.

'Jeg vil gerne sige undskyld for at antyde, at hans død er fortjent. Jeg prøver altid at gøre, hvad der er rigtigt. Lige i denne her situation tænkte jeg mig ikke ordentligt om, inden opslaget blev postet, og det fortryder jeg meget, at jeg ikke gjorde,' skriver hun blandt andet i brevet, hvor hun også beder offentligheden om en chance til.

Foto: Jerome Miron Vis mere Foto: Jerome Miron

Liza Sejkora er ikke den eneste, der er blevet suspenderet som følge af et Kobe Bryant-opslag.

En journalist ved Washington Post måtte også tage konsekvensen og forlade sit arbejde for en stund, efter hun lagde et tweet op på Bryants dødsdag, hvor hun linkede til en artikel fra 2003, der insinuerede, at stjernen var skyldig i voldtægt.

Kobe Bryant regnes for at være en af de største og bedste spillere i NBA nogensinde.

Han spillede hele sin karriere i LA Lakers, hvor han blandt andet vandt hele fem mesterskaber.

Kobe Bryant med datteren Gianna Maria. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Kobe Bryant med datteren Gianna Maria. Foto: USA TODAY USPW

Han begyndte sin karriere i 1996 og stoppede først hele 20 år senere.

Superstjernen var på vej til en ungdomsturnering i basketball, da han og otte andre personer om bord på en helikopter ramte ind i bjergside og styrtede i døden.

Med sig havde han blandt andre sin 13-årige datter, Gianna.

Kobe Bryant blev 41 år.