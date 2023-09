Nytårsaften besluttede Hulk Hogan at tage en pause fra alkohol.

Den pause har nu varet i otte måneder, hvilket har resulteret i, at wrestlingstjernen har tabt 18 kilo.

»Det ændrede alt. Jeg spiste ikke sent om aftenen – jeg spiste ikke junkfood længere. Jeg tabte 40 pounds (svarende til omkring 18 kilo, red.) med det samme,« siger han til TMZ.

Hulk Hogan fortæller derudover, at han var træt af at være syg og træt af sig selv, og det var årsagen til, at alkoholen blev lagt på hylden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hulk Hogan (@hulkhogan)

Den 70-årige skuespiller og tidligere wrestler afviser dog ikke, at det kan blive til en drink eller to i fremtiden.

Én ting vil dog forblive anderledes.

»Jeg vil aldrig drikke dagligt, som jeg gjorde, dengang jeg wrestlede,« understreger Hogan.

Rejsen mod et bedre helbred har ført til, at Hulk Hogan nu bedre kan følge med sin 45-årige forlovede Sky Daily.

De to blev forlovede i sommer, og dermed skal Hogan giftes for tredje gang.

I juli afslørede han, at parret officielt havde dannet par i lidt mere end et år. Dengang måtte realitywrestleren bekendtgøre overfor sine følgere på sociale medier, at han rigtig nok havde fået en ny blond kvinde i sit liv.

I samme ombæring måtte Hulk Hogan ikke mindst fastslå, at han og hustruen Jennifer McDaniel forinden var blevet skilt.

Det havde ikke været offentligt fremme forinden, men skilsmissen viste sig at være gået igennem allerede i slutningen af 2021.

Hulk Hogan og Jennifer McDaniel satte ring på deres hedengangne forhold tilbage i 2010 og nåede at være gift i 11 år.

De fandt sammen efter Hulk Hogan blev skilt fra sin første kone Linda Hogan, som han var gift med i 26 år frem til 2009 og fik børnene Brooke og Nick med.

Hulk Hogans nye kommende kone, Sky Daily, har selv tre børn.