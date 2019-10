Sifan Hassan vandt lørdag aften VM-guld, da hollænderen i suveræn stil var hurtigst i kvindernes 1500 meter.

Sifan Hassan skrev lørdag aften historie ved VM i atletik, da den hollandske løber vandt guld på kvindernes 1500 meter.

I forvejen havde Sifan Hassan vundet guld på 10.000 meter. Dermed blev hun den første kvinde til at præstere at vinde guld i de to discipliner i atletikhistorien.

I lørdagens 1500 meter finale var Sifan Hassan helt suveræn og trak bare fra alle rivalerne på de sidste 100 meter på Khalifa Stadium i Doha.

Den 26-årige etiopiskfødte løber kom ind over målstregen i tiden 3 minutter og 51,95 sekunder. Det var samtidig stævnerekord.

Nummer to blev VM-vinderen fra 2017, kenyanske Faith Kipyegon, som var 20 meter bagefter Sifan Hassan, mens etiopieren Gudaf Tsegay blev treer.

Der har været en del støj omkring Sifan Hassan, fordi hun har arbejdet sammen med atletiktræneren Alberto Salazar, der blev straffet med fire års karantæne for brud på dopingreglerne.

61-årige Salazar har stået i spidsen for Nike Oregon Project, hvor Sifan Hassan har trænet siden 2016.

Sifan Hassan har insisteret på, at hun har en ren samvittighed over samarbejdet med Salazar, og at hun var chokeret over nyheden om straffen.

Sifan Hassan har dog understreget, at Salazar er blevet straffet for aktiviteter, der skulle være foregået, før hollænderen blev en del af Oregon-projektet.

