De vidste udmærket godt, at det var forbudt.

Men de gjorde det nu alligevel.

Fire jockeyer fra Racing Victoria er nemlig blevet suspenderet i tre måneder, efter de har forbrudt sig mod de lokale coronarestriktioner.

Det skriver News.com, som også melder, at blod- og rødvinspletter blev fundet under det illegale arrangement. Men lad os spole tiden tilbage.

For det hele starter i et luksussommerhus, som jockeyen Jamie Kah har boet i i en periode grundet et forhold, der langtfra kørte på skinner.

Huset – som var lejet på Airbnb – er på tre etager og ligger i Melbourne-forstaden Mornington.

En aften fik Jamie Kah følgeskab af jockeyerne Ben Melham, Ethan Brown og Celine Gaudray, mens to andre var til stede i huset i forvejen.

Og omkring klokken 23.50 modtog politiet i Victoria en klage, fordi der blev larmet fra boligen.

Da klokken var senere end 21, hvorefter der ellers er udgangsforbud – og de tilstedeværende ikke var inden for en radius på fem kilometer fra deres hjem – fik de en bøde. Jockeyerne fik hver en bøde på 5.452 australske dollar, hvilket svarer til godt 25.000 kroner.

Ifølge Daily Mail fandt de folk, som gjorde rent i huset, efterfølgende blod- og rødvinspletter på gulvet og sofaen i huset.

Og jockeyernes opførsel gør langtfra politiker i Victoria Martin Pakula tilfreds.

»At nogen i stedet for at hjælpe med at bekæmpe smitten bare bringer det hele i fare, er til at blive rasende over,« forklarer han.

Ben Melham (på hest nummer syv i baggrunden) er en af de fire jockey'er, som har forbrudt sig mod corona-reglerne. Foto: PAUL CROCK Vis mere Ben Melham (på hest nummer syv i baggrunden) er en af de fire jockey'er, som har forbrudt sig mod corona-reglerne. Foto: PAUL CROCK

Jamie Kah – som altså lejede huset – forklarer også, at hun er dybt ulykkelig over hændelsen.

»Jeg er virkelig flov og skuffet over mig selv,« fortæller hun.

»Der er ingen undskyldning for det, jeg har gjort, og jeg har svigtet mig selv, min familie og mine venner, løbsindustrien og alle victorianere, som gør det rigtige under denne nedlukning.«

Jockeyerne er suspenderet indtil slut november, og de mister dermed potentielt en stor sjat præmiepenge.