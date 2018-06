Økonomiske problemer tvinger Hørsholm 79'ers til at trække herreholdet fra den bedste danske basketrække.

Hørsholm. Den danske basketklub Hørsholm 79'ers har trukket sit herrehold fra Basketligaen.

Klubben skriver på sin Facebook-side, at man ikke har kunnet samle den nødvendige økonomi til at køre videre på et "ansvarligt økonomisk og organisatorisk grundlag".

- En truende konkurs blev afværget i februar måned, og i den forbindelse blev der truffet beslutning om, at herreholdet ikke længere skulle spille i Basketligaen fra næste sæson.

- Siden har en støttegruppe i klubben arbejdet ihærdigt for at etablere det nødvendige økonomiske grundlag for alligevel at bevare et herrehold i Basketligaens nye Pro B-række.

- På trods af støttegruppens kæmpe arbejde, som blev bakket op af masser af frivillige i klubben og andre støtter i lokalsamfundet, er det ikke lykkedes at skaffe den nødvendige økonomi, skriver klubben.

Klubbens plan er nu at samle økonomiske kræfter og forhåbentligt vende tilbage på højeste niveau.

Mens herreholdet trækkes ud af den bedste danske basketliga, kører dameligaholdet videre.

Dameholdet har godt fat i toppen af ligaen og blev i slutningen af april dansk mester for niende gang.

/ritzau/