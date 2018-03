Et nederlag til Ventspils fik ingen betydning for Bakken Bears, der havde et stort forspring fra den første kamp.

De danske basketballmestre fra Bakken Bears fortsætter den imponerende fremfærd i Europe Cup.

Ganske vist tabte aarhusianerne hjemme i Vejlby-Risskov Hallen med 75-81 til Ventspils fra Letland, men efter en stor sejr i den første kamp var det beskedne returnederlag ikke noget problem i det samlede regnskab.

Dermed er Bakken Bears klar til kvartfinalen i den europæiske turnering for første gang i klubbens historie.

Grunden til den store bedrift blev lagt i den første kamp i Letland for en uge siden.

Letterne var blevet overført til turneringen efter en femteplads i gruppespillet i Champions League, men de undertippede danskere chokerede favoritterne med en udesejr på 93-73.

Herefter skulle Bakken i returkampen undgå et nederlag på mere end 20 overskydende point, og kun i kampens første fjerdedel var der spænding om udfaldet.

Her førte Ventspils med 26-19, men ved pausen var forspringet reduceret til 39-34, og Bakken var tilbage på ret kurs.

Til sidst blev nederlaget på seks point, men det var altså et betydningsløst plaster på såret for letterne, der må se Bakken Bears avancere til kvartfinalen.

/ritzau/