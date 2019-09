Fremtiden er lys for MMA i Danmark.

Det står klart som stjernerne på nattehimlen over Royal Arena. For det, der skete inde i arenaen, har rykket noget ved grænserne for kampsporten herhjemme.

Nicolas Dalby overkom modgang i sin kamp mod brasilianske Alex Oliveira, så kan kunne række armene i vejret efter en pointsejr. Mark O. Madsen skulle bare bruge et minut og 12 sekunder, før kampdommeren stoppede ham fra at uddele flere tæsk til italienske Danilo Belluardo.

Og for B.T.s MMA-ekspert Martin Bøge Pedersen var det ganske enkelt en aften, der vil stå som noget af det største i de 20 år, han har fulgt sporten.

Mark O. Madsen afgjorde hurtigt sagerne mod Danilo Belluardo.

»Vi har allerede Damir Hadzovic i UFC, og nu har vi yderligere to danskere, som folk har investeret i. Nu er Danmark så markant med, og danskerne har fået lov til at opleve UFC på nærmeste hold. Det her event har selvfølgelig været en historisk begivenhed, men det har løftet dansk MMA på et helt nyt niveau,« siger Martin Bøge Pedersen.

Hvad skal der så ske med de to danske fightere?

Nicolas Dalby er meget klar i mælet. Han vil gerne på kortet den 14. december i Las Vegas til UFC 245. Selv har han peget på Mike Perry som modstander, men Perry virker ikke helt interesseret i den kamp.

UFC sagde efter kampen på det officielle pressemøde, at man skulle sætte sig sammen med Mark O. Madsen for at finde ud af, hvad han skal som det næste. Danskeren gav et klassisk Mark O. Madsen-svar selv.

UFC Fight Night i Royal Arena Lørdag 28.september 2019 rødt navn først. Mark 'The Olympian' Madsen vs. Danilo 'Caterpillar' Belluardo

»Jeg vil tilbage og træne. Jeg har stadig mange ting, jeg skal lære i den her sport, så jeg skal udvikle mig. Fremtiden starter i morgen tidlig, og jeg kan kun gøre mit bedste. Træne, sove, spise. Jeg skal tale tingene igennem med Maria (Mark O. Madsens hustru og manager, red.). Jeg kommer måske til at hente sparring hjem eller tage til Las Vegas og træner. Hvis jeg vil noget med det her, skal jeg op mod de bedste.«

MMA-ekspert Martin Bøge Pedersen ser dog en specifik ting, der gør, at man virkelig skal tro på de to danskere.

»Baglandet hos de to er helt sindssygt godt. Ali Abdelaziz er den helt store spiller på agentmarkedet med fightere som Khabib Nurmagomedov hos sig. Som agent for Mark O. Madsen kan han virkelig flytte bjerge.«

»Dalby træner jævnligt hos John Kavanagh, som har det måske mest respekterede træningscenter i hele Europa. Han har trænet Conor McGregor i hele hans karriere, og folk rejser fra hele verden for at træne hos Kavanagh og få hans tips og indsigt. Dalby har været derovre to gange og fået rosende ord og set blændende ud. Det er virkelig spændende med dem begge.«