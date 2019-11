Alle 9.275 i motionsfesten i Dyrehaven er vindere, men traditionen tro hyldes to af løberne på B.T.

Nogle var hurtigere end andre. Men alle 9.275, som gennemførte det 51. Eremitageløb i Dyrehaven, er vindere. Og to af dem hædres med den traditionsrige pris som 'Årets Eremitageløber'.

Siden 1985 har B.T. udvalgt en mandlig og en kvindelig motionist, som lever op til E-løbets grundidé - træning for sundhed og velvære. Men i år udpeges en motionist og et talent/en eliteløber.

I 'De Gamle Stuer' på Berlingske, hvor avisens grundlægger, bogtrykker og kammerherre Berling flyttede ind i 1765, får de to løbere overrakt B.T.s sølvfad af chefredaktør Michael Dyrby.

Læserne har kunnet indstille emner til titlerne, og i hver af de to kategorier er udvalgt tre kandidater.

I talentgruppen det 15-årige stjerneskud Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club, som blev en sensationel treer og overrakte sin medalje til sin to-årige boxer Ella, og de helt unge talenter 10-årige Sune Vorborg Jønsson fra Vanløse og den 11-årige fodboldpige Rosemarie Juel Laursen fra Klampenborg.

De tre motionister er løbets ældste deltager, 90-årige Finn Kristiansen fra Ulfborg, som stod i spidsen for et familiehold på fire generationer med en datter, tre børnebørn og to oldebørn, den 37-årige debutant Louise Sidenius, Nivå, som kom i gang med at løbe ved en tilfældighed, og 63-årige Erik Justesen, Frederiksberg, som siden 1987 har deltaget sammen med en gammel løbeven fra Nakskov.

De endelige vindere offentliggøres i B.T. søndag 17. november.

De tre nominerede talenter

Joel Ibler Lillesø, 15. Indstillet af sin træner Carsten Rytter:

»Joel er et usædvanligt talent med et stort udviklingspotentiale. Han gennemførte de 13,3 kilometer på fantastiske 40:50 minutter med en gennemsnitsfart på 3:05 pr. km på den kuperede rute. B.T. skrev: »Det er aldrig sket før, at en 15-årig har løbet så hurtigt gennem Dyrehaven. Det bliver spændende at følge ham de kommende år.«

»Joel har otte træningspas om ugen, og den lange søndagstur er ofte forlagt til Dyrehaven med de gode stier og den dejlige natur. Han er en alsidig løber, som behersker både bane, landevej og cross, og han har i år sat fem danske ungdomsrekorder.«

Sune Vorborg Jønsson, 10. Indstillet af Christina Vorborg Jønsson:

»Sune var med i sit tredje Eremitageløb og løb på nåletiden 1.06.39. Han elsker at løbe og leger med hastigheder og niveauer undervejs, men er ikke medlem af nogen løbeklub endnu. Han går i fjerde klasse på Katrinedals Skole i Vanløse, og i sin fritid går han tre gange om ugen til den brasilianske kampdans capoeira.«

Rosemarie Juel Laursen, 11. Indstillet af Michael Laursen:

»Rosemarie er så heldig at bo tæt på Dyrehaven, og det var fjerde gang, hun var med i Eremitageløbet. Hun spiller fodbold, som er hendes sport nr. 1, og siden hun var helt lille, har hun elsket at løbe. Jeg løb sammen med hende, og vi kom i mål i tiden 1.06.03.«

De tre nominerede motionister

Finn ”FUT” Kristiansen, 90. Indstillet af Lene Bringsjord:

»Jeg var taget fra Aarhus for at løbe mit første Eremitageløb, da jeg havde hørt så meget om det smukke, historiske løb. Det var en stor oplevelse. Selv vejret havde man styr på. Jeg blev rørt over en 90-årig, der gennemførte og blev interviewet bagefter.«

»Jeg havde selv en aktiv morfar, der blev næsten 99 år. Han roede kajak, var jæger og passede sin store naturgrund og inspirerede mig til at holde mig i form. At løbe som 90-årig, dét er virkelig sejt. Derfor får Finn Kristiansen min opbakning.«

Louise Sidenius, 37. Hun skriver:

»At jeg lige netop i år skulle gennemføre mit allerførste E-løb er stadigvæk ikke helt sivet ind. Det er nærmest surrealistisk, for det var slet ikke planen. For kun syv måneder siden var det længste, jeg nogensinde havde løbet, én kilometer - endda med en pause inkluderet. Selv som barn og ung løb jeg aldrig.«

»Startskuddet til en ny livsstil var en kombination af overvægt efter fødsel af barn nr. 2 i juni 2018, samt at min ældste datter på 10 kom på julemærkehjem fra februar til april i år. Da hun kom hjem fra julemærkehjemmet, besluttede vi at holde den sunde livsstil ved lige, og sammen deltog vi i vores første løb, Royal Run One Mile.«

»Min debut i Dyrehaven var en fantastisk oplevelse. Sammen med en gammel skoleveninde, som jeg ikke havde set i 23 år, løb vi hele vejen og kom i mål i 1.30.20. Det var til dato min vildeste løbeoplevelse. Nu træner jeg to gange om ugen og har allerede et løb om måneden i kalenderen.«

Erik Justesen, 63. Indstillet af Kim Pedersen, Nakskov:

»Erik og jeg er gamle løbevenner fra Nakskov. Efter endt uddannelse flyttede han til København, men vi holdt stadig kontakten. I 1987 aftalte vi at løbe Eremitageløbet, og vi har i år løbet vores 33. E-løb. Løbet kombineres med en hyggelig familiefrokost og overnatning i København, og vi er efterhånden blevet en større flok med børn, svigerbørn og børnebørn, som trofast møder op på dagen. Nogen løber med. Eremitageløbet er en tradition, vi ikke vil undvære. Jeg skylder Erik og E-løbet meget.«