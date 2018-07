Siden det søndag kom frem, at den tidligere langrendsløber Vibeke Skofterud var omkommet i en vandscooter-ulykke, har politiet arbejdet på at finde ud af, hvad der helt præcist er sket.

Og der er nu ikke meget mere at efterforske, lyder det.

»Efterforskningsmæssigt anser vi sagen som mere eller mindre lukket. Vi afventer selvfølgelig tekniske undersøgelser af scooteren. Vi afventer også en obduktionsrapport. Når det gælder det efterforskningsmæssige, er det ikke en stor kriminalsag. Det er mere en ulykke, som er meget trist for både familien og andre pårørende,« siger efterforskningsleder Thorbjørn Trommestad til NTB, skriver Adresseavisen.

Vibeke Skofterud tilbage i 2007, hvor hun blev nummer to ved kvindernes VM i 10 kilometers langrend. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN Vis mere Vibeke Skofterud tilbage i 2007, hvor hun blev nummer to ved kvindernes VM i 10 kilometers langrend. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN

Det var Vibeke Skofteruds kæreste, Marit Stenshorne, der meldte Skofterud savnet klokken 01.00 natten til søndag.

For den tidligere langrendsløber, der vandt OL-guld tilbage i 2010, var ikke kommet hjem til den hytte, som de to boede i på deres ferie, og omkring klokken søndag klokken 11.30 blev normanden så fundet død på øen St. Helena nær byen Arendal.

Siden har politiet forsøgt at opklare, hvornår ulykken fandt sted, efter at Skofterud var i Arendal til havnefest. Her er politiets teori, at hun var på vej hjem - på vandscooteren - da hun kørte galt.

Sidst hun blev set var omkring midnat, og ifølge politiet lader det til, at Skofterud er kørt mod hytten og er kørt galt i mørket.

»Det var den første mørke aften denne sommer. Det var overskyet og havde regnet,« siger efterforskningslederen, og politiet tror, at netop mørket og det dårlige udsyn kan have bidraget til den fatale ulykke.

Vibeke Skofterud i marts 2011. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Vibeke Skofterud i marts 2011. Foto: ODD ANDERSEN

Vibeke Skofterud blev fundet på land på St. Helena-øen i Arendal, og vandscooteren blev fundet i en lille bugt tæt på.

»Man kan antage, hun har ramt land med scooteren og har fået skader som følge af det. Det vil obduktionsrapporten kunne give svar på,« siger Thorbjørn Trommestad om sagen, som politiet ellers anser som værende lukket.

Efter det tragiske dødsfald har Vibeke Skofteruds kæreste delt et rørende opslag på sin Instagram-profil.

»Vibeke, du er min store kærlighed, min kæreste, min elskede, min helt, min mentor og bedste ven. Vi sagde: Vi to for altid. Vi skulle jo blive gamle og krumbøjede sammen. Det kommer til at blive så trist og vanskeligt uden dig. Du gav mig så meget positivitet, taknemmelighed, latter, glæde, viden og kærlighed. Elsker dig, Vibeke Skofterud,« skriver Marit Stenshorne, der har delt et billede af parret.

Vibeke Skofterud var en af Norges største langrendsløbere og vandt andet guld ved vinter-OL i Vancouver i 2010, mens hun i 2005 og 2011 blev verdensmester. I 2015 stoppede hun karrieren og blev tv-ekspert.

Vibeke Skofterud blev 38 år gammel.