Den 4. januar 2020 uddeles B.T. Guld til årets største sportspræstation.

Og traditionen tro kæmper 10 kandidater om prisen, som er kendetegnet ved, at det er atleterne selv, der afgør, hvem der skal vinde sportens egen pris.

Men hvem er de indstillede så i år?

Det kan du læse mere om her:

Mads Pedersen. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Mads Pedersen. Foto: VICKIE FLORES

Mads Pedersen er indstillet til B.T. Guld for som den første danske cykelrytter på herresiden at have vundet verdensmesterskabet i landevejscykling.

Den 29. september 2019 kunne den 23-årige dansker iføre sig den regnbuefarvede trøje, som alle cykelryttere drømmer om.

Den øverste plads på podiet kom i hus efter et dramatisk løb, hvor både regn, kulde og blæst gjorde betingelserne noget nær umulige.

Men danskeren var ligeglad. Han fandt de gode ben frem og kunne efter cirka 265 kilometer pege op mod himlen som første mand over målstregen i Yorkshire, England.

Amalie Dideriksen (tv.) og Julie Leth (th.) Foto: VINCENT JANNINK Vis mere Amalie Dideriksen (tv.) og Julie Leth (th.) Foto: VINCENT JANNINK

Amalie Dideriksen og Julie Leth er indstillet til B.T. Guld for deres europamesterskab i parløb.

De to cykelryttere på henholdsvis 23 og 27 år forsvarede det EM-guld, som suverænt blev hevet i land året forinden.

På 30 kilometer fordelt på 120 omgange satte de alle andre til vægs på velodromen i hollandske Apeldoorn.

Efter en halvskidt start kæmpede baneduoen sig tilbage, hvor de i den sidste spurt hentede guldet hjem i en OL-disciplin.

Bjørn Bitsch og Ashli Williamsson. Foto: Axel Schütt Vis mere Bjørn Bitsch og Ashli Williamsson. Foto: Axel Schütt

Bjørn Bitsch og Ashli Williamson er indstillet til B.T. Guld for deres to verdensmesterskaber i sportsdans.

2019 var sidste år som professionelle i konkurrencedans for parret, der har vundet næsten rub og stub de seneste 17 år.

De stopper på toppen med to VM-titler i 10-dans i henholdsvis Tyskland og Portugal, så samlingen nu tæller hele 10 guldmedaljer.

Det er første gang, at parret er indstillet til det, der beskrives som sportens egen pris.

Jakob Fuglsang. Foto: ERIC LALMAND Vis mere Jakob Fuglsang. Foto: ERIC LALMAND

Jakob Fuglsang er indstillet til B.T. Guld for sit forrygende sportsår.

2019 var året, hvor den danske cykelstjerne blandt andet vandt Liège-Bastogne-Liège og Critèrium du Dauphinè som sine største sejre.

Det blev også året, hvor danskeren endelig tog sin første etapesejr i en grand tour – Vuelta á España – var hurtigst i en etape i Tirreno-Adriatico, vandt samlet ved Vuelta a Andalucia og kørte sig til topplaceringer ved flere af forårsklassikerne.

Listen er lang for den 34-årige cykelrytter, som også har været indstillet til sportens egen pris flere gange.

Mads Brandt Pedersen. Foto: Alberto Morante Vis mere Mads Brandt Pedersen. Foto: Alberto Morante

Mads Brandt Pedersen er indstillet til B.T. Guld for sit dobbelte VM-guld i enerkajak.

I maratondisciplinen vandt den 23-årige kajakroer guldmedaljer i både U-23 og for seniorer. På under et døgn.

Og netop derfor gør det præstationen endnu vildere, da danskeren formåede at ro de 2 x 30 kilometer hjem som den første ved VM i Kina.

Tidligere på året havde den unge kajakroer allerede formået at hive en dobbelt triumf hjem ved EM.

Anne-Marie Rindom. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne-Marie Rindom. Foto: Henning Bagger

Anne-Marie Rindom er indstillet til B.T. Guld for et helt igennem suverænt sportsår.

Som 28-årige er det lykkedes hende at vinde VM-guld og EM-guld og samtidig blive kåret som verdens bedste kvindelige sejler.

På tværs af alle bådklasser fik det danske OL-håb den fornemme hæder sidst i oktober.

Tidligere på året vandt hun også to World Cups i henholdsvis Spanien og Italien.

Anders Antonsen. Foto: VASILY FEDOSENKO Vis mere Anders Antonsen. Foto: VASILY FEDOSENKO

Anders Antonsen er indstillet for til B.T. Guld for sit VM-sølv samt guld ved European Games i herresingle.

Den danske badmintonstjerne formåede at spille noget af det bedste badminton, han nogensinde har gjort, under verdensmesterskaberne i Schweiz.

Og det samme gjorde sig gældede ved sommerens European Games i Ukraine, hvor den 22-årige dansker slog franske Brice Leverdez i tre sæt.

Derudover fomåede han at vinde guld ved Indonesia Masters samt EM-guld for blandede hold.

Peter Rosenmeier. Foto: SERGIO MORAES Vis mere Peter Rosenmeier. Foto: SERGIO MORAES

Peter Rosenmeier er indstillet til B.T. Guld for sin EM-guldmedalje i parabordtennis.

I den paralympiske disciplin formåede den 35-årige paraatlet at sætte kronen på værket, så han nu kan kalde sig både regerende europamester, verdensmester og paralympisk mester i parabordtennis.

En bedrift, der aldrig er set før i hans bordtennisklasse.

Derfor er danskeren da også et godt bud på en medaljetager ved De Paralympiske Lege næste år i Tokyo.

Banelandsholdet. Fra venstre: Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Madsen og Rasmus Pedersen. Foto: VINCENT JANNINK Vis mere Banelandsholdet. Fra venstre: Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Madsen og Rasmus Pedersen. Foto: VINCENT JANNINK

Banelandsholdet er indstillet til B.T. Guld for deres EM-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

De fire cykelryttere Frederik Rodenberg, Lasse Norman Hansen, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen formåede sammen med landstræneren, Casper Pedersen, at hente det fineste metal hjem i en OL-disciplin.

I semifinalen satte de fire herrer ligeledes dansk rekord, da der blev kørt et fantastisk løb i tiden 3 minutter og 48,7 sekunder.

Holdets suveræne EM-guld betyder ligeledes, at de er et godt dansk bud på en OL-medaljekandidat næste år i Tokyo.

Håndboldherrerne. Foto: Henning Bagger Vis mere Håndboldherrerne. Foto: Henning Bagger

Håndboldherrerne er indstillet til B.T. Guld for den VM-titel, som holdet hentede hjem i januar 2019.

Efter en imponerende VM-turnering, hvor de danske drenge vandt rub og stub i overbevisende stil, kunne de lade sig hylde på hjemmebanen i Herning.

31-22 lød finalesejren på over Norge foran 15.000 ellevilde tilskuere i Boxen i Herning.

Håndboldherrerne vandt også prisen i 2017 efter deres OL-triumf i 2016 i Rio.