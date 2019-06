For Anna Holm, dobbelt vinder af Eremitageløbet, har klassikeren i Dyrehaven en særlig betydning.

Hendes far, Henrik Jørgensen, vandt løbet fire gange og har rekorden for de 13,3 kilometer gennem den ikoniske skov med tiden 38:40 fra 1987, samme år Anna blev født. Og hendes mor, Mette Holm Hansen, vandt løbet tre gange.

Eremitageløbets ledelse har besluttet at lade Anna Holm starte den 51. udgave af Eremitageløbet søndag 6. oktober og samtidig mindes Henrik Jørgensen, som døde pludselig 26. januar under en træningstur på Bornholm få hundrede meter fra sit hjem i Sorthat-Muleby i skoven mellem Rønne og Hasle.

»Eremitageløbet har fyldt meget i mit og min families liv. Jeg er stolt over, at man har valgt mig til at skyde løbet i gang,« siger Anna Holm.



Anna Holm, med startnummer 2, løber i mål som hurtigste kvinde i Eremitageløbet i 2014. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anna Holm, med startnummer 2, løber i mål som hurtigste kvinde i Eremitageløbet i 2014. Foto: Bax Lindhardt

Da Eremitageløbet i 2018 fejrede 50-års jubilæum, blev startskuddet affyret af den flerdobbelte verdensmester og tidligere rekordholder på 800 meter Wilson Kipketer, som debuterer i E-løbet i år. Han kan altså se frem til, at Anne Holm leder løbet an.

»Jeg har altid løbet med en speciel følelse i kroppen i Dyrehaven. Det er en utrolig smuk rute med Eremitageslottet i centrum, som vi passerer to gange. Byløb har også deres charme, men der er noget i Eremitageløbet, man ikke oplever andre steder,« siger Anna Holm.

»Ruten er udfordrende, men ikke uoverkommelig. For mange motionister er E-løbet det næste skridt, når man har løbet ti kilometer. Og så er der ikke langt til halvmaraton.«

Ligesom sin far er Anna Holm ambassadør for Eremitageløbet, og hun er netop blevet ambassadør for Hjerteforeningen.

I Rio de Janeiro i 2016 OL-debuterede hun på maraton, og et af de næste store mål er OL næste år i Tokyo. 15. september håber hun at forbedre sin personlige rekord på halvmaraton, 1.12.56 fra 2017, når Copenhagen Half Marathon løber af stablen.

Anna Holm voksede op på Bornholm og er journalistuddannet. Hun arbejder hos rejsebureauet Albatros, som årligt arrangerer flere adventure-maratonløb, The Great Wall Marathon på den kinesiske mur, The Polar Circle Marathon på den grønlandske indlandsis, The Petra Desert Marathon i Jordan, The Big Five Marathon blandt Sydafrikas vilde dyr og The Began Temple Marathon i Myanmar.

De første 7.000 har tilmeldt sig det 51. eremitageløb.



