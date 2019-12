Wow. To unge drenge har taget internettet med storm på grund af en duel om et point i bordtennis.

For hold da op for et spil, de unge drenge lige diskede op med.

Klippet er godt nok fra november, men ikke desto mindre liver det i den grad op her i slutningen af året som et af de bedste klip i 2019.

Du kan se det her:

Reaktionerne er ikke til at tage fejl af:

De er for vilde!

Utroligt! Så unge spillere og så højt et teknisk niveau. Fra en anden verden.

De her drenge er jo voldsomme.

Fantastisk... er et lille ord.

Skribenten her får det til, at den tabende dreng får bolden over nettet 23 gange, hvilket i sig selv er flot og gør det kun yderligere imponerende, når man ser på, hvilket tempo de spiller i.

Men det er trods alt noget mindre end en kamp fra 2017, hvor en kamp havde 766 bolde over nettet.

Den duel varede i over 10 minutter og blev kun stoppet, fordi en bold fra en anden bane røg hen til deres bord.