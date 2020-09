Giannis Antetokounmpo er god til basket. Rigtig god.

Den nykårede MVP-spiller betragtes som en af de bedste i verden, og den 25-årige stjerne er derfor også en populær herre. Det viser blandt andet et nyt samlerobjekt, som er blevet solgt for en svimlende sum,

Et ekstremt sjældent samlerkort fra 'The Greak Freak's første sæson i NBA i 2013/2014-sæsonen er blevet solgt på auktion for 1,812 millioner amerikanske dollars. Det svarer til langt over 11 millioner danske kroner.

Kortet, der blev solgt via Goldin Auctions, er vurderet til at være i næsten perfekt stand og scorede 9 på en 10-skala hos Beckett Grading, der lever at at vudere standen på samlerkort fra sportens verden.

Derfor var det ventet, at der ville være rift om kortet, som desuden indeholder en del af Antetokounmpos trøje fra hans første NBA-sæson.

Foto: Goldin Auctions Vis mere Foto: Goldin Auctions

Antetokounmpo slog superstjernen LeBron James i kampen om at blive denne sæsons MVP, og grækeren kan glæde sig over, at han også slår Los Angeles Lakers-stjernen på samlerkort-fronten, når det kommer til prisen. James' samlerkort fra hans debutsæson gik for 1,8 millioner dollars tidligere på sommeren.

Kortet er dog langt fra det bedst sælgende. Et kort af baseball-stjernen Mike Trout er tidligere blevet solgt for næsten 4 millioner dollars svarende til knap 25 millioner danske kroner.

For et kort.