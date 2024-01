Det er slut for den tidligere OL-sølvvinder og UFC-kæmper.

Ikke bare en, men to sportsgrene fik Mark O. Madsens kraft at føle, men nu er det definitivt forbi.

Han vandt OL-sølv i brydning ved 2016-legene i Rio, og i 2018 skiftede han til MMA.

Det bragte ham hele vejen til USA, hvor UFC-karrieren tog fart og til sidst så ham indtage en af verdens mest ikoniske arenaer, Madison Square Garden i New York.

Hvornår opstod ideen om at stoppe?

»Det første spørgsmål opstod allerede, da vi tog hjem fra USA (I maj, red.). Vi valgte at flytte fra det miljø, jeg havde opsøgt i Fight Ready i Arizona, men så skete der det magiske, at det ene tilbud efter det andet dukkede op, da vi var landet i Danmark.«

Det betød, at han fik kæmpe kampe i Las Vegas og New York, men de endte med at blive hans eneste nederlag i UFC-sammenhæng, hvor han vandt 12 dyster.

»Det er grundige overvejelser, der ligger bag beslutningen om at stoppe. I går og i forgårs havde jeg det, som om det var tiden lige op til en OL-finale. Bogstaveligt talt.«

Ved OL i Rio kæmpede den danske bryder sig til en sølvmedalje. Foto: Toru Hanai/Reuters/Ritzau Scanpix

»Men jeg er super glad. Jeg kan se tilbage på en lang, lang karriere i elitesport, som jeg er super stolt over.«

»Jeg føler, at jeg ikke bare har været med til at løfte en sportsgren, men to.«

Han husker tilbage på tiden, hvor der blev etableret et ungdomslandshold i brydning og den første tid som MMA-kæmper, hvor han og konen Maria selv stablede stævner på benene, så han kunne komme i kamp.

Han griner i telefonen.

»De løftede øjenbryn, jeg blev mødt med, da jeg gik gennem dørene og skulle sælge et sponsorat … De var markant anderledes end i dag. Det har været en sindssyg spændende rejse.«

Du har stået på nogle af de helt store scener, og det kan jo være svært at finde den slags adrenalinkick andre steder. Hvordan bliver det for dig?

Han holder pause og trækker luft ind.

»Det bliver på alle måder spændende. Det er en kæmpe beslutning. Det er 25 år i professionel eliteidræt. Jeg føler mig heldig at have haft mulighed for at dyrke noget, jeg har haft så stor passion for.«

Mark O. Madsen gjorde kort proces i kampen mod bokseren Patrick Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Men det er da et rigtig godt spørgsmål, for hvordan finder man det? Der må jeg være svar skyldig.«

»Men jeg kender mig selv godt nok til at vide, at der er noget, der byder mig at gå all in i det, jeg nu kaster mig ud i som det næste. Jeg vil gøre mit bedste.«

Hvordan reagerede familien på beslutningen?

»Jeg ville lige forberede dem på, at jeg ville indstille karrieren, så jeg læste pressemeddelelsen, som jeg har sendt ud i dag, op for min syvårige datter Sofia i går. Det, som hun fik ud af den lange smøre, var, at nu ville jeg forlade tronen for at fokusere på min familie,« siger han og griner.

Hvordan reagerede du egentlig selv? Kniber man en tåre eller giver et ekstra stort kram?

Her opstår den længste pause hos den snakkesalige falstring.

»Det var først endeligt, da jeg sendte pressemeddelelsen ud. Jeg har først lige meldt det ind. Der ligger grundige overvejelser bag, men følelserne er mange lige nu. De dukker nok helt op, når det her lige har lagt sig.«

