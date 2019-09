Feteret og gudesmuk ski-stjerne møder NHL-spiller, og sød musik opstår – men NHL-spilleren har ikke helt fattet, hvilket mirakel der er overgået ham.

»Ved I, hvad jeg tænker, når jeg ser dette foto? Er jeg på det forkerte niveau? Hvorfor vil hun have mig?«

Sådan spørger Pernell-Karl Subban, der til daglig spiller i NHL, i et interview med Sportsnet, hvor samtalen drejer sig ind på hans forlovelse med skistjernen Lindsey Vonn.

»Hun er så meget smukkere, end jeg er,« konkluderer 30-årige Subban, som for nogle uger siden sammen med Vonn annoncerede forlovelsen til offentligheden i et opslag på Instagram.

Lindsey Vonn og P.K. Subban skal giftes. Foto: ROBYN BECK Vis mere Lindsey Vonn og P.K. Subban skal giftes. Foto: ROBYN BECK

'Jeg sagde ja. Så nu er jeg låst. Og det er du også,' sagde Lindsey Vonn til sin udkårne i videoklippet, hvortil hun også skriver, at hun ikke kan vente med at tilbringe resten af sit liv med sin forlovede, som hun begyndte at date i juni sidste år.

»Vi havde været forlovet i en uge, da vi lagde klippet ud. Det var egentlig meget privat. Selvom vi deler meget fra vores liv, så ville vi gerne holde det privat så længe som muligt, så venner og familie fik beskeden først. Vi er så lykkelige sammen,« siger Subban, som til daglig spiller i New Jersey Devils, i interviewet med Sportsnet.

Også PK Subban delte den gode nyhed på sin Instagram-profil. Her valgte den forelskede NHL-spiller at kaste sig ud i at synge dele af Beyoncé-hittet 'Single Ladies'.

Lindsey Vonn stoppede sin aktive karriere i starten af 2019, da hendes krop var slidt ned efter en glorværdig karriere på pisterne, som har budt på mange sejre, men også mange skader og voldsomme styrt.

Foto: JASON SZENES Vis mere Foto: JASON SZENES

Den 34-årige amerikaner nåede imponerende 82 World Cup-sejre, otte VM-medaljer og tre OL-medaljer.

»Min krop er ødelagt og kan ikke laves, og den tillader mig ikke at få den sidste og endelige sæson, jeg drømte om. Min krop skriger, at jeg skal stoppe, og det er på tide, jeg lytter,« fortalte hun selv i et opslag på Instagram i starten af februar.

Lindsey Vonn er kæmpe stjerne i USA, og hun har også gjort sig bemærket ved siden af sporten. Hun var blandt andet med i Sports Illustrateds legendariske Swimsuit-edition, hvor hun kun var 'iført' bodypaint.

Derudover blev hun et kendt navn, da hun i en periode var kæreste med golfstjernen Tiger Woods.