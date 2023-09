Han vandt bronze på hesten Jovian ved årets DM i dressur.

Men den medalje er nu blevet taget fra den danske rytter og rigmand Andreas Helgstrand.

Det oplyser Dansk Ride Forbund i en kendelse.

Årsagen er, at Andreas Helgstrand 'har overtrådt DRF's Fælles Bestemmelsers punkt 23, idet der er sket behandling af hesten Jovian, som ikke på forhånd var godkendt af DRF's Veterinærkonsulent'.

Afgørelsen betyder, at Andreas Helgstrand bliver diskvalificeret fra søndagens klasse. Han skal levere sin præmie tilbage, og derudover skal han betale 5.000 kroner i bøde.

Dressurrytterens hest blev ramt af milde koliksymptomer lørdag under mesterskaberne, og den blev herefter behandlet i sin stævneboks med to forskellige lægemidler.

Der var tale om 'lette og forbigående koliksmerter', og efter at have behandlet hesten skrev dyrlægen en mail til forbundets veterinærkonsulent.

Der kom ikke noget svar, og søndag red Helgstrand så på banen i den sværeste klasse af dem alle, Grand Prix Special, hvor han sammen med Jovian med 83,725 procent red sig ind på den tredjeplads, han nu har fået frataget.

Andreas Helgstrand og hesten Jovian til et andet stævne. Foto: Constantin Zinn/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Helgstrand og hesten Jovian til et andet stævne. Foto: Constantin Zinn/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg burde have underrettet DRF’s veterinærkonsulent før indgivelsen af stofferne og ikke umiddelbart efter. Som den for det skete eneansvarlige forstår jeg slet ikke kendelsen, og jeg er rigtig ked af det på Andreas’ vegne. Jeg synes stadig, jeg i situationen gjorde det rigtige for hesten,« lyder det fra dyrlæge Jonas Rasmussen fra Højgaard Hestehospital.

Af kendelsen fremgår det, at Andreas Helgstrand ikke kendte til behandlingen af hesten, før han tirsdag den 6. juni 2023 blev informeret om, at der var indgivet en klage.

Han har understreget, at de to præparater hesten har fået ikke er på på FEI's dopingliste, og at det er deres regler, Dansk Ride Forbund følger.

Andreas Helgstrand har desuden fortalt, at to teknisk delegerede er gået forbi, mens Jovian blev tilset af en dyrlæge.

Helgstrand oplyser, at hesten fik 500 ml af præparatet Duphalyte, men at det ikke kan defineres som 'væskebehandling', da hesten er 180 cm høj og vejer mellem 600 og 700 kilo. FEI definerer væskebehandling som behandling med minimum 10 liter.

Han mener desuden ikke, at det er en overtrædelse af reglerne, at hesten fik midlerne med sonde.

Dette er Rideforbundet dog uenig i. I afgørelsen lyder det:

»Det kan lægges til grund, at den udførte behandling ikke ville kunne godkendes af DRF's veterinærkonsulent, da de to præparater ikke ville kunne godkendes til behandling af den pågældende sygdom (kolik, red.). Der er herved sket medicinering af hesten på en stævneplads uden forudgående tilladelse, og det er uden betydning, at de to præparater ikke fremgår på FEI's dopingliste.«

»Der er anvendt fire gange den normale anbefalede dosis af Traumeel, hvilket Appeludvalget finder er påfaldende. Duphalyte er flydende og indgivet med sonde, hvilket ikke er en frivillig indtagelse af væske og dermed en overtrædelse af fællesbestemmelsernes punk 23, doping og medicinering, der lyder: 'Hesten må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer.«