MMA-kæmperen Chance Rencountre brækkede fem ribben og punkterede en lunge efter at have modtaget et brutalt spark fra sin modstander.

Efter han blev ramt af det voldsomme spark fra modstanderen Andrey Koreshkov, sank Chance Rencountre fuldstændig sammen og blev efterfølgende overdynget med slag.

Kampens dommer ved Bellator 274-stævnet skyndte sig at få Andrey Koreshkov væk fra den slagne Chance Rencountre og erklærede kampen afgjort på knockout. Chance Rencountre blev efterfølgende hastet til hospitalet i en ambulance.

Du kan se den voldsomme aktion i klippet herunder.

Vintage Koreshkov!



The spinning back kick once again gets the job done for The Spartan!



Watch #Bellator274 LIVE on @SHOSports. pic.twitter.com/Tk24syPPbj — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 20, 2022

Kampen var overstået på blot 38 sekunder, og efter kampen offentliggjorde den tidligere UFC-weltervægters manager et røntgenfoto af Chance Rencountres mange brækkede ribben.

Sammen med røntgenfotoet lagde manageren også et billede op på de sociale medier fra hospitalet, hvor Chance Rencountre sidder med tommelfingrene i vejret i hospitalssengen.

»Ikke det resultat, vi ønskede, men sparket var godt placeret og ville have stoppet alle,« skrev manageren i opslaget.

»Næste gang kommer vi stærkere tilbage,« slutter han.