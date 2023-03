Lyt til artiklen

Den amerikanske drøm lever.

Danske Marqus Mitrovic Marion er et kæmpe talent, og nu er han blev fisket af en top-rugekasserne i basketballens verden.

Det amerikanske universitet Wake Forest har uddannet legender som Chris Paul og Tim Duncan, som begge regnes som nogle af de bedste på deres positioner gennem NBA's historie.

Nu satser de på den 204 cm høje forward fra Skovlunde.

Den 18-årige BMS Herlev-spiller afslutter sæsonen i Danmark, men derefter går turen til North Carolina. Han havde flere tilbud på hånden, men Wake Forest fik ham til at føle sig hjemme.

Assistenten Matt Woodley rejste sågar hele vejen på tværs af Atlanten for at være sikker på, at de fik danskeren med ombord. Der er omkring 6.000 km og mindst ti timers rejse fra den amerikanske stat.

»Det betød meget. Jeg følte mig virkelig velkommen her,« siger den unge dansker, der

»Mit besøg derovre spilelde også en stor rolle, da jeg skulle træffe beslutningen. Min familie og jeg fik chancen for at møde hele staben og se byen.«

»Der vidste jeg, at det ville være det perfekte match.«

Derudover passer spillestilen ham godt, og han glæder sig over, at man ikke nødvendigvis er låst af sin position, men kan spille frit.

Holdet spiller i Atlantic Coast Conference i NCAA Division 1 sammen med giganterne Duke Blue Devils og North Carolina Tar Heels. Den regnes som en af de stærkeste i USA.

Den talentfulde storkøbenhavner er vokset op i en rigtig basketballfamilie. Hans far Tony Marion kom til Danmark i 1994 og har spillet professionelt, mens moderen Nanna Mitrovic er et klubkoryfæ i BMS.