Det er gået grueligt galt i Delonte Wests liv.

Politiet i Fairfax County Police Department fortæller til TMZ, at de fandt den tidligere NBA-stjerne livløs, efter de havde jagtet ham i staten Virginia.

Han havde overtrådt reglerne for sin prøveløsladelse og flygtede til fods, da ordensmagten prøvede at få fat på ham.

Da de fandt ud, at hans liv var i fare, måtte de i stedet iværksætte en redningsaktion og få den tidligere basketballspiller på hospitalet.

Former NBA star Delonte West has been arrested again. Police say he was served a warrant for violation of conditions of release and charged with resisting arrest.



His mugshot has been released. pic.twitter.com/zQmBS8okya — Daily Loud (@DailyLoud) June 6, 2024

Den 40-årige har haft adskillige sager med politiet, siden han forlod NBA i 2012. På det tidspunkt havde han tjent 112 mio. kroner i ren løn.

De hjerteskærende billeder af den fallerede stjerne har vakt opsigt ad flere omgange, men i 2020 så det ud til, at han havde en lille optur, da han blev taget ind hos rigmanden Mark Cuban, der på det tidspunkt ejede Dallas Mavericks, hvor West tidligere spillede.

Det førte til et comeback-forsøg i 2022, der dog ikke lykkedes. Det er der ikke meget, der har, siden da.