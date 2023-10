Intet har kunnet stoppe ham.

Gennem de seneste 17.172 dage – eller 47 år – har Thorkild Bo Nielsen aldrig haft en undskyldning for ikke at traske ud på vejene eller stille sig op på et løbebånd og løbe sig en tur.

Men nu er det slut.

Søndag snørede han løbeskoene for sidste gang i træk, da han deltog i Eremitageløbet for imponerende 48. gang.

»De sidste par år har der været pres på for at blive ved. Det har været en lidt sur pligt,« siger vejlenseren og fortsætter:

»Motivationen er heller ikke, hvad har den været. Det er grunden til, at jeg stopper nu. Og så tænkte jeg, at med Eremitageløbet kunne det være en fin afslutning.«

Løbeeventyret tog sin begyndelse 3. oktober 1976, da Thorkild netop var hjemvendt fra USA.

Faktisk samme år, som han blev den første distributør i verden for New Balance.

Men egentlig troede den i dag 73-årige løbeveteran, at han skulle en anden vej med sin karriere.

»Jeg troede, at jeg skulle være skolelærer resten af mit liv, men så blev jeg importør for New Balance, og så måtte jeg tage en beslutning om, hvilken vej jeg skulle. Så da jeg valgte løb fremfor læregerningen, var det ikke, fordi det har været økonomisk givende. Men det har derimod givet mig en masse oplevelser – og dem ville jeg ikke være uden.«

»Det har været mange skønne ture. Nu har jeg en sød tand, så det er godt holde kalorierne lidt på afstand og få forbrændt dem,« griner han.

Thorkild Bo Nielsen blev kåret som 'Årets Eremitageløber' tilbage i 2007. Her ses han til selvsamme løb i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Thorkild Bo Nielsen blev kåret som 'Årets Eremitageløber' tilbage i 2007. Her ses han til selvsamme løb i 2016. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Nu er der så gået 17.172 dage, 2.453 uger, 564 måneder eller 47 år.

Den dalende motivation har gjort, at løbet ikke er blevet prioriteret lige så højt, og da punktummet skulle sættes, vidste Thorkild, at det skulle være i Dyrehaven.

For i mange år har det været hans løb.

Det eneste løb, han bare SKULLE af sted til – men søndag måtte turen på 13,3 kilometer opgives efter blot fire kilometer.

»Jeg kunne ikke gennemføre, fordi jeg har balanceproblemer. Det var meget ærgerligt. Men det var en dejlig dag ude i Dyrehaven, og jeg ville gerne have været i mål, men det tager jeg ikke så tungt.«

Om Thorkild vender tilbage til Dyrehaven, må fremtiden vise.

Og årets E-løber fra 2007 vil da bestemt heller ikke afvise, at løbeskoene snøres igen.

»Det må tiden vise. Man er jo ikke blevet yngre, og benene er blevet lidt stive. Det kan da godt være, der kommer en løbetur en gang i mellem – men der kommer lidt flere hviledage,« slutter han med et grin.

