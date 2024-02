Den 20-årige amerikaner Hans Niemanns nedtur fortsætter og fortsætter.

Niemann er nemlig blevet smidt ud af St. Louis Skakklub. Klubbens begrundelse for at give ham sparket er, at Niemann har udvist upassende adfærd i form af skader på privat ejendom og uhøflige kommentarer.

I efteråret 2022 startede en skaksaga uden lige, da skakstjernen over dem alle, Magnus Carlsen, anklagede Niemann for snyd, efter nordmanden tabte til den unge amerikaner. Det var en saga, som nåede så bredt ud, at selv Tesla-stifteren Elon Musk blandede sig og mente, at Hans Niemann havde snydt på en meget bizar og ekstrem måde.

»Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet,« skrev Magnus Carlsen på X dengang med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre. Niemann svarede tilbage på dette med et erstatningskrav på svimlende 700 millioner kroner for æreskrænkelse.

Magnus Carlsen anklagede Hans Niemann for omfattende snyd. Nu har de dog begravet stridsøksen. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Magnus Carlsen anklagede Hans Niemann for omfattende snyd. Nu har de dog begravet stridsøksen. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix

Det var dog et erstatningskrav, som blev afvist af det amerikanske retsystem.

Selvom de to skakspillere er nu blevet enige om at begrave stridsøksen, så fortsætter nedturen for Niemann.

Han er dog ikke enig i den beslutning, at St. Louis Skakklub er kommet frem til.

»Det ser ud til, at de har besluttet sig for at ødelægge karrieren for et af USA's største talenter,« skriver han på X.