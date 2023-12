Lidt ekstra lommepenge nyder de fleste ofte godt af.

Og for den amerikanske forretningsmand Steve Ballmer er 'lommepengene' ikke småpenge.

Han står nemlig til at modtage omkring én milliard dollar i udbytte fra Microsoft for ikke at lave noget det næste år.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet kommer det vilde beløb til Ballmer sig af, at tech-giganten har øget sit udbytte til tre dollar pr aktie årligt.

Steven Ballmer er tidligere administrerende direktør for Microsoft og ejede tilbage i 2014 knap 333,2 millioner aktier i virksomheden.

Og det er dem, han kan tjene lidt ekstra til lommen på.

De mange millioner aktier svarer ifølge CNN til en ejerandel på fire procent, og det udløser altså knap en milliard dollar i regnskabsåret 2024.

Størrelsen af beløbet kræver dog, at Microsofts bestyrelse ikke skærer ned på udbyttet, skriver CNN.

Steve Ballmer blev tilbage i 1980 ansat af Bill Gates i Microsoft og brugte de næste 20 år på at arbejde sig til tops. Fra 2000 til 2014 var han ceo for virksomheden.

I 2014, samme år som han stoppede i Microsoft, købte han NBA-holdet LA Clippers for 2 milliarder dollar.