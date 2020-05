I en weekend uden ret meget sport fik lørdagens MMA-kamp mellem Dominick Cruz og Henry Cejudo særdeles meget opmærksomhed.

Og søndag får fighten om muligt endnu mere omtale efter en kamp, der ellers hurtig var overstået.

Taberen, Cruz, blev stoppet af dommeren, Keith Peterson, allerede i anden runde og med kun to sekunder tilbage, da Cejudo fik lagt sin modstander ned og hurtigt var over Cruz, så han kunne banke løs på ham.

Nu langer Cruz så ud efter dommeren for ikke at vente de yderligere to sekunder – samt ikke mindst for dette:

Dommeren stoppede kampen med to sekunder tilbage af anden runde. Foto: Jasen Vinlove Vis mere Dommeren stoppede kampen med to sekunder tilbage af anden runde. Foto: Jasen Vinlove

»Det var en hurtigt afslutning, 100 procent – jeg føler mig sikker. Jeg ville ønske, der nogle gange var en måde at holde dommerne lidt mere ansvarlige for det. Fyren lugtede af alkohol og cigaretter, så hvem ved, hvad han lavede,« siger Cruz ifølge MMAJunkie og understreger, at dommeren ikke var helt ren og klar til kampen.

»Helt sikkert. Jeg ville ønske, de blev testet. Jeg synes, Herb Dean er god. Han er en af de bedste dommere. Men da jeg så denne dommer, tænkte jeg med det samme: 'Mand, er der en måde at smide et veto og få en ny dommer?'« tilføjer han.

Ifølge Cruz var han stadig inde i kampen og på vej op fra gulvet, da Peterson stoppede kampen.

Det var Dominick Cruz' første kamp i tre år i MMA.