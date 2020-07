»Forestil dig at blive kaldt fed i mere end 10 år. Tænk på, hvad det gør ved dit mentale helbred. Jeg blev kaldt fed første gang, da jeg var 12 år.«

Sådan beskriver den australske gymnast Alexandra Eade sin tid som en del af kulturen i elitegymnastikken i Australien. Det gør hun i Netflix-dokumentaren 'Athlete A'.

Gymnasterne blev kaldt fede og blev ligeledes udsat for psykisk misbrug. Det medførte blandt andet slemme skader samt tanker om selvmord.

Det var altså et krav at have en tynd figur, og Alexandra Eade tilføjer, at de ville gå langt for at have den.

Alexandra Eade. Foto: YE AUNG THU Vis mere Alexandra Eade. Foto: YE AUNG THU

»Pigerne ville spise ved spisebordet, og derefter ville de gå tilbage på deres værelse og stikke en finger i halsen. Jeg kunne finde på at sulte mig selv hele dagen.«

Kollegaen Chloe Gilliland fortæller, at hun var helt nede på at veje 52 kilo som teenager, men det var alligevel ikke godt nok.

»Jeg blev kaldt tung det meste af dagen, og når jeg ikke blev kaldt tung, blev jeg kaldt dum. Og når du er blevet kaldt de ting nok gange, så begynder du selv at tro på det.«

»Jeg kunne ikke tabe de nødvendige kilo til at se ud, som jeg gerne ville, og lige meget, hvad jeg gjorde, så var det ikke godt nok.«

I Netflix-dokumentaren kommer det også frem, at flere af de australske gymnaster udviklede spiseforstyrrelse, fordi de var bange for at spise mere, end de måtte.

Både Alexandra Eade og Chloe Gilliland stoppede karrieren tidligt som følge af de hårde ungdomsår. Førstnævnte stoppede som 22-årig, mens sidstnævne allerede sagde stop som 18-årig.

Kitty Chiller fra det australske tennisforbund oplyser, at der er blevet oprettet en hjælpelinje, som gymnaster kan ringe til, hvis de udsættes for psykisk misbrug.

»Vi har og vil altid have ingen tolerance over for enhver form for misbrug mod vores tennismedlemmer.«