Jonas Warrer vil med til OL i Tokyo i 2020, og det skal 19-årige Jakob Precht Jensen bidrage til.

København. Sejleren Jonas Warrer vandt guld i 49er-klassen ved OL i Beijing i 2008 og sluttede på fjerdepladsen i Rio i 2016.

Torsdag fylder han 39 år, men han hungrer fortsat efter olympisk deltagelse. I bestræbelserne på at komme med til OL i Tokyo i 2020 har han derfor allieret sig med 19-årige Jakob Precht Jensen.

Det skriver Politiken onsdag.

- Det er da ret sjovt, at jeg er dobbelt så gammel som ham, men den vej må det jo gå, siger Warrer til Politiken.

- Det har sine fordele og ulemper. Jakob har tydeligvis kæmpe respekt for mig, og det er en udfordring, fordi han også skal stole på de initiativer, han selv bliver nødt til at tage undervejs. Han skal tro på det, han gør.

Det var sammen med Martin Kirketerp, at Warrer i 2008 hentede OL-guld efter en dramatisk sejlads, hvor danskerne undervejs måtte låne en kroatisk båd.

I 2016 var det Christian Peter Lübeck, der var den anden halvdel af den danske duo ved sommerlegene i Rio.

Med 20 år yngre Jakob Precht Jensen som gast er første mål VM i Aarhus i august. Unge Jensen glæder sig til at være i samme båd som rutinerede Warrer.

- Jeg synes, vi er et godt match på personligheder. Jeg mangler nogle års erfaring, så lige nu har jeg selvfølgelig en masse at lære for at komme op på niveau med Jonas, men jeg synes, det går hurtigt med at lære, siger Jensen ifølge Dansk Sejlunion.

/ritzau/