Roerne Mads Rasmussen og Rasmus Quist blev lørdag indlemmet i Sportens Hall of Fame

Rokarrieren blev indstillet for mere end fire år siden, men også i fremtiden kommer Mads Rasmussen og Rasmus Quist til at mænge sig med nogle af sportens største navne.

De to roere er nemlig blevet optaget i Sportens Hall of Fame, hvor de bliver medlem nummer 36 og 37.

Optagelsen blev offentliggjort i prisuddelingsshowet Sport 2020, der bliver sendt på DR1 lørdag aften.

- Det er en kæmpe ære. Og det er dejligt at få bekræftet, at det ikke kun er vores forældre, som synes, at vi gjorde det godt.

- Vi blev kåret til Årets Fund i 2002, i 2007 blev vi Årets Sportsnavn, og nu kommer vi med i Sportens Hall of Fame. Dermed kan man sige, at ringen er sluttet, siger Rasmus Quist i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Sammen med Mads Rasmussen var han i en årrække blandt verdens bedste i letvægtsdobbeltsculleren.

Duoen huskes især for at have vundet OL-guld i London i 2012, hvilket blev karrierens absolutte højdepunkt.

Fire år forinden var det blevet til bronze ved legene i Beijing, og de to roeres fyldige cv indeholder også flere VM-titler.

- De præsterede på et sublimt niveau i rigtig mange år, og ved OL i London leverede de en af de mest nervepirrende og intense oplevelser i dansk olympisk historie.

- Det er derfor fuldt fortjent, at de nu kan træde ind ved siden af de største atleter, Danmark nogensinde har fostret, i Sportens Hall of Fame, siger DIF's formand, Niels Nygaard.

Blandt de allerede optagne i Hall of Fame finder man danske sportsberømtheder som sejleren Paul Elvstrøm, svømmeren Ragnhild Hveger og speedwaykøreren Ole Olsen

For tre år siden blev en anden roer, Eskild Ebbesen, også medlem af det skrappe selskab.

- Det er fantastisk at komme i selskab med de andre store navne. Jeg har ofte siddet i Herning til sportsshowet og set dem blive optaget i Hall of Fame, og med hånden på hjertet kan jeg sige, at jeg er superstolt af, at vi nu er med i samme selskab, siger Mads Rasmussen.