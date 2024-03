Mette Graversgaard nåede ikke frem til finalen i 60 meter hæk ved indendørs-VM i atletik.

Den danske hækkeløber Mette Graversgaard formåede ikke at kvalificere sig til søndagens finale ved indendørs-VM i skotske Glasgow.

I semifinalen havde 28-årige Graversgaard et godt stykke op til de otte bedste på tværs af de tre semifinaleheat i 60 meter hæk.

Mette Graversgaard endte som nummer syv og næstsidst i semifinaleheat nummer to. Kun de to bedste gik direkte videre til finalen. Det var derfor aldrig for alvor tæt på en plads i finalen.

Men den danske løber tangerede sin egen bedste tid i år på distancen, og den lød på 8,07 sekunder. Det krævede dog en del hurtigere fødder at komme videre.

Den hurtigste løber i Mette Graversgaards heat blev franske Cyrena Samba-Mayela i tiden 7,73 sekunder.

Tidligere søndag blev Mette Graversgaard noteret for tiden 8,10 sekunder, og det var akkurat nok til en plads i semifinalen.

Trods en lille forbedring i semifinalen var der stadig et stykke op til de bedste i Glasgow.

For et år siden opnåede sprinteren fra Aarhus 1900 sit hidtil største resultat i karrieren, da hun blev nummer fire i EM-finalen indendørs. Hun var blot én hundreddel af et sekund fra EM-bronze.

Den danske sprinter er også hurtig, når der ikke er hække på atletikbanen. Således var hun en del af det danske stafethold, som ved VM i 2019 nåede finalen i 4x100 meter.

/ritzau/