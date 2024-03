Mette Graversgaard klemte sig søndag videre til VM-semifinalen. Hun var to tusindedele foran rival.

Hækkeløberen Mette Graversgaard var eneste danske islæt på plakaten på sidstedagen af indendørs-VM i Glasgow. Og hun sørgede for, at også aftenprogrammet får det.

Den 28-årige dansker forcerede de fem hække i tiden 8,10 sekunder, hvilket med minimal margin sikrede hende den tredjeplads, som var sidste sikre billet til aftenens semifinaler.

Slovakken Viktoria Forster løb i samme tid som danskeren målt på hundreddele, men var to tusindedele langsommere, viste de præcise tider.

Den forsvarende verdensmester Devynne Charlton var Bahamas vandt heatet sikkert foran spanieren Xenia Benach.

Med næstbedste personlige rekord blandt de syv løbere i heatet var Graversgaard blandt favoritterne til at gå videre.

For et år siden opnåede sprinteren fra Aarhus 1900 sit hidtil største resultat i karrieren, da hun blev nummer fire i EM-finalen indendørs. Hun var blot én hundreddel af et sekund fra EM-bronze.

Den danske sprinter er også hurtig, når der ikke er hække på atletikbanen. Således var hun en del af det danske stafethold, som ved VM i 2019 nåede finalen i 4x100 meter.

/ritzau/