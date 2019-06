Paul George og James Harden blev slået af Giannis Antetokounmpo i kampen om at blive MVP i basketligaen NBA.

Basketballspilleren Giannis Antetokounmpo har haft en formidabel sæson i NBA-klubben Milwaukee Bucks.

Det fik den 211 centimeter høje spiller natten til tirsdag dansk tid bevis på, da han blev kåret som NBA's mest værdifulde spiller i den regulære sæson. Prisen, der på amerikansk kaldes MVP.

Den 24-årige kæmpe er født i Grækenland og har spillet i NBA, siden han i 2013 blev valgt af Milwaukee i draften, hvor NBA-holdene skiftes til at plukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter og udlandet.

Antetokounmpo scorede i gennemsnit 27,7 point per kamp og skaffede 12,5 rebounds. Han henviste Oklahoma City Thunders Paul George og Houston Rockets' James Harden til de øvrige trin på MVP-podiet.

Dermed blev spilleren fra 1994 den yngste modtager af prisen, siden Derrick Rose fik den i 2011.

Han førte an på et Milwaukee Bucks-hold, der slog klubrekord for flest sejre i den regulære sæson med 60 af slagsen.

Holdet nåede finalen i Eastern Conference, men blev slået af de senere vindere fra Toronto Raptors i kampen om en plads i den endelige NBA-finale.

- Jeg vil gerne takke mit hold og mine holdkammerater. Det kræver mere end en person at vinde 60 kampe. Hver gang jeg gik i omklædningsrummet, så jeg, at mine holdkammerater var klar til at kæmpe. De var klar til at gå i krig med mig, siger en grådkvalt Antetokounmpo ved kåringen.

Fem udlændinge er gennem tiden blevet kåret som NBA's mest værdifulde spiller. Det er anden gang, at en europæer modtager prisen. Tyske Dirk Nowitzki gjorde det i 2007.

