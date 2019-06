Med et enkelt point vandt Golden State Warriors over Toronto Raptors i en nervepirrende femte kamp.

Golden State Warriors tvinger NBA-finalen ud i en sjette kamp efter en nervepirrende afslutning på femte kamp tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Med kniven for struben skulle Warriors vinde over Toronto Raptors i Scotiabank Arena i Toronto for stadig at have en mulighed for at vinde finaleserien.

Det formåede holdet med et enkelt point i en yderst spændende kamp, der endte 106-105 til Warriors.

Raptors førte serien 3-1 inden kampen, og Toronto-holdet havde muligheden for at vinde hele NBA-finaleserien i kampens slutning.

Med et sekund tilbage skød Raptors-stjernen Kyle Lowry mod kurven, men missede, inden tiden randt ud.

Golden State Warriors var foran stort set hele kampen.

I anden periode førte holdet med 11 point, anført af stjernen Kevin Durant, der var vendt tilbage efter en måned på sidelinjen grundet en skade.

Durant måtte dog til Warriors-fans store skuffelse udgå midtvejs i kampen på grund af en ny skade. Raptors-fansene jublede over skaden, hvilket skabte stor kontrovers på de sociale medier.

Skaden til Durant gav momentum til Raptors, der stille og rolig fik kæmpet sig tilbage. Ved starten af fjerde og sidste periode var holdet blot bagud med seks point.

Med fem minutter igen kom Raptors foran for første gang siden første periode, og med lidt under tre minutter igen var holdets føring oppe på hele seks point.

NBA-mesterskabet syntes nært.

Men så tog Warriors anden store stjerne, Stephen Curry, over. Med flere assists og rebounds kom Warriors foran igen.

Føringen holdt hårdt, men med Lowrys misser til slut lykkedes det.

Curry kunne ved kampens afslutning noteres for 31 point.

Dermed står det 3-2 til Raptors i finaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Næste kamp bliver spillet natten til fredag dansk tid på Oracle Arena i Oakland. Her skal Warriors vinde igen for at tvinge finaleserien ud i en syvende og afgørende kamp.

/ritzau/